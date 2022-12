Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli di nuovo contro Iva Zanicchi

Nuovo scontro a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi: questa volta l’oggetto del contendere è stato il valzer.

Nell’ultima puntata del programma, in onda nella serata di sabato 17 dicembre su Rai 1, la giurata ha criticato la concorrente per aver nuovamente proposto un valzer in gara: “È il quindicesimo che fai”.

“Perché le si permette di portare sempre lo stello ballo? Per le si fa un’eccezione” ha aggiunto Selvaggia Lucarelli. Iva Zanicchi e il ballerino Samuel Peron, infatti, hanno portato un valzer ricreando una coreografia basata sul film Via col vento.

“Qui si portano balli diversi. Non capisco perché per Iva si faccia un’eccezione. Non si porta lo stesso ballo in più puntate” ha commentato la giornalista dopo la prova.

Nello scontro, quindi, è intervenuta la conduttrice Milly Carlucci che ha precisato: “L’abbiamo deciso noi della produzione”.

“Deve valere per tutti, perché se per uno il paso doble è il suo ballo forte lo porta sempre. Perché fare sempre un valzer, perché non sa fare altri balli? Non funziona così” ha quindi replicato Selvaggia Lucarelli.