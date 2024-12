Dopo il trionfo a Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice – coppia sulla pista da ballo e ormai anche nella vita – hanno festeggiato tatuandosi entrambi sul polso la data della vittoria: 21/12/2024.

Lo ha reso noto la showgirl con un post su Instagram in cui la si vede baciare il compagno e mettere in mostra insieme a lui il nuovo tatuaggio.

“E come potremmo mai dimenticare quella data che proprio voi avete reso Incancellabile…???”, scrive Guaccero aggiungendo l’emoj di un cuore. “Grazie di tutto”, prosegue la vincitrice di Ballando. “Buon Natale, a tutti voi! Vi auguro di riuscire ad andare sempre oltre le cose spiacevoli della vita e le invidie di chi cerca di sovrastarvi o screditarvi”.

“Sorridete e sognate… contro tutto… fatelo il più possibile. Fatelo Intensamente”, aggiunge la showgirl. “Non perdete mai di vista la meta. È così che il vostro cammino non potrà mai essere fermato. È stato sempre questo il mio segreto. Oggi è vostro. Vi amo”.

Per Bianca Guaccero il 2025 inizierà con l’avventura a Sanremo, dove condurrà il Primafestival.

Come si può notare dal post, sul polso di Giovanni Pernice c’è anche un precedente tatuaggio che reca un’altra data: 18/12/2021. Si tratta della data in cui il ballerino vinse l’edizione britannica di Ballando con le Stelle in coppia con l’attrice Rose Ayling-Ellis.

