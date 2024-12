Milly Carlucci co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti: l’indiscrezione

Milly Carlucci co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025? A lanciare l’indiscrezione è Fanpage, secondo cui Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, sta lavorando per avere al suo fianco l’apprezzata collega.

Milly Carlucci è reduce dall’ennesimo grande successo di Ballando con le Stelle, che quest’anno ha sbaragliato la concorrenza di Maria De Filippi su Canale 5.

Per la presentatrice 70enne originaria di Sulmona, ma cresciuta tra Udine e Roma, sarebbe un ritorno a Sanremo dopo oltre trent’anni: già nel 1992, infatti, affiancò Pippo Baudo alla conduzione del Festival (insieme con lei c’erano Alba Parietti e Brigitte Nielsen).

La voce di una partecipazione all’edizione 2025 per il momento non trova conferme, ma sui social sono in tanti a chiedersi come mai alla conduttrice – che da anni è tra i volti di maggior successo della Rai – non sia mai stata concessa la chance di presentare in prima linea Sanremo.

Nei giorni scorsi proprio Fanpage ha intervistato Milly Carlucci e le ha chiesto se l’ipotesi è sul tavolo, ma lei ha negato: “Io adoro Carlo [Conti, ndr] e ci vogliamo molto bene, sarebbe bellissimo lavorare insieme, ma ad oggi non c’è nessun tipo di premessa perché questa cosa si realizzi”, ha risposto.

“Carlo – ha aggiunto – non me ne ha parlato. Ci sentiamo anche via messaggio, se mi avesse voluto coinvolgere me ne avrebbe mandato almeno uno”.

