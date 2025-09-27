Ballando con le stelle 2025: i concorrenti (cast) e relative coppie della nuova edizione, ballerini

Quali sono i concorrenti (e le coppie) di Ballando con le stelle 2025? Allo show di Milly Carlucci, in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma il sabato sera, prenderanno parte 12 vip che si sfideranno a colpi di esibizioni, affiancati da altrettanti ballerini professionisti. A giudicarli la giuria formata da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, e il pubblico da casa. Ma vediamo insieme i concorrenti della 20esima edizione di Ballando con le stelle:

Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2025 troviamo personalità di spicco come Barbara D’Urso, la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini). A lei si aggiungono anche Beppe Convertini, Filippo Magnini, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Andrea Delogu e Rosa Chemical. E ancora la grande novità di Paolo Belli nei panni di concorrente.

Tra i ballerini torna Simone Di Pasquale, che scenderà nuovamente in pista nelle vesti di maestro. Oltre a lui sono confermati anche Luca Favilla, Erica Martinelli, Veera Kinnunen e Chiquito, il vincitore di “Sognando… Ballando con le stelle”. E ancora Giovanni Pernice, Pasquale La Rocca, Nikita Perotti, Sophia Berto, Giada Lini, Alessandra Tripoli e Anastasia Kuzmina.

Abbiamo visto i concorrenti e i ballerini di Ballando con le stelle 2025, ma quali sono le coppie (abbinamenti)? Eccole:

Fabio Fognini balla con Giada Lini

Marcella Bella balla con Chiquito

Francesca Fialdini balla con Giovanni Pernice

Barbara D’Urso balla con Pasquale La Rocca

Signora Coriandoli balla con Simone Di Pasquale

Rosa Chemical balla con Erica Martinelli

Martina Colombari balla con Luca Favilla

Nancy Brilli balla con Carlo Roia

Andrea Delogu balla con Nikita Perotti

Filippo Magnini balla con Alessandra Tripoli

Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen

Paolo Belli balla con Anastasia Kuzmina

Come si vota

A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 20esima edizione e chi invece sarà eliminato è come sempre il pubblico da casa. Come si vota a Ballando con le stelle 2024? Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (Più avanti tutti i link utili). “Su Twitter e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci. Addio quindi al classico televoto.