Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti dell’ottava puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti dell’ottava puntata, 15 novembre

Questa sera, sabato 15 novembre 2025, alle ore 21.30, su Rai 1 va in onda l’ottava puntata di Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 20esima edizione. Dodici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2025, con i confermatissimi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata di stasera, 15 novembre 2025.

Anticipazioni e ospiti

Dodici Vip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionali della danza. Personaggi noti dotati di una spiccata personalità, pronti a mettersi in gioco per regalare al pubblico uno spettacolo da non perdere. Ognuno di loro porterà sulla pista qualcosa di nuovo, non solo potenzialità e tecnica nel ballo, ma anche aspetti della personalità che mai prima d’ora aveva mostrato in pubblico. Queste le coppie in pista:

  • Fabio Fognini balla con Giada Lini
  • Marcella Bella balla con Chiquito
  • Francesca Fialdini balla con Giovanni Pernice
  • Barbara D’Urso balla con Pasquale La Rocca
  • Signora Coriandoli balla con Simone Di Pasquale
  • Rosa Chemical balla con Erica Martinelli
  • Martina Colombari balla con Luca Favilla
  • Nancy Brilli balla con Carlo Roia
  • Andrea Delogu balla con Nikita Perotti
  •  Filippo Magnini balla con Alessandra Tripoli
  • Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen
  • Paolo Belli balla con Anastasia Kuzmina

Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Ballerino per una notte di questa ottava puntata è il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, che si esibirà in un valzer con Sara Di Vaira.

Giudici

La giuria è confermata: ritroviamo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Nella parte della giuria popolare, ad affiancare Rossella Erra c’è Sara Di Vaira.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti, ma dove vedere la settima puntata di Ballando con le stelle 2025 in tv e streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 21,35 per 13 puntate a partire dal 27 settembre. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Social

Il programma è molto attivo anche sui social dove vengono postati diversi contenuti e attraverso i quali è possibile votare. Quali sono i canali ufficiali? Eccoli:

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Midway: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Biancaneve e il cacciatore: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tu si que vales 2025: le anticipazioni della puntata del 15 novembre
Ti potrebbe interessare
TV / Midway: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Biancaneve e il cacciatore: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tu si que vales 2025: le anticipazioni della puntata del 15 novembre
TV / No Other Land: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata
TV / Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show
TV / Ascolti tv venerdì 14 novembre: The Voice Senior, Tradimento, Le Iene
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 novembre 2025
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere
Ricerca