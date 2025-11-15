Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti dell’ottava puntata, 15 novembre

Questa sera, sabato 15 novembre 2025, alle ore 21.30, su Rai 1 va in onda l’ottava puntata di Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 20esima edizione. Dodici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2025, con i confermatissimi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata di stasera, 15 novembre 2025.

Anticipazioni e ospiti

Dodici Vip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionali della danza. Personaggi noti dotati di una spiccata personalità, pronti a mettersi in gioco per regalare al pubblico uno spettacolo da non perdere. Ognuno di loro porterà sulla pista qualcosa di nuovo, non solo potenzialità e tecnica nel ballo, ma anche aspetti della personalità che mai prima d’ora aveva mostrato in pubblico. Queste le coppie in pista:

Fabio Fognini balla con Giada Lini

Marcella Bella balla con Chiquito

Francesca Fialdini balla con Giovanni Pernice

Barbara D’Urso balla con Pasquale La Rocca

Signora Coriandoli balla con Simone Di Pasquale

Rosa Chemical balla con Erica Martinelli

Martina Colombari balla con Luca Favilla

Nancy Brilli balla con Carlo Roia

Andrea Delogu balla con Nikita Perotti

Filippo Magnini balla con Alessandra Tripoli

Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen

Paolo Belli balla con Anastasia Kuzmina

Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Ballerino per una notte di questa ottava puntata è il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, che si esibirà in un valzer con Sara Di Vaira.

Giudici

La giuria è confermata: ritroviamo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Nella parte della giuria popolare, ad affiancare Rossella Erra c’è Sara Di Vaira.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti, ma dove vedere la settima puntata di Ballando con le stelle 2025 in tv e streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 21,35 per 13 puntate a partire dal 27 settembre. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Social

Il programma è molto attivo anche sui social dove vengono postati diversi contenuti e attraverso i quali è possibile votare. Quali sono i canali ufficiali? Eccoli: