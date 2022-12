Il comico a TPI fa un bilancio della sua esperienza nello show di Rai 1: "Non immaginavo richiedesse così tanto impegno. Mi sono rimpossessato del mio corpo, perdendo quasi 20 chili. Non mi piacevo più". La lite con Selvaggia Lucarelli? "Una telefonata giocosa, sono rimasto sorpreso". "Zelig? Non mi hanno contattato". E sul caso Montesano: "Non riesco a capire perché l'ha fatto"

Si chiude questa sera, 23 dicembre, con la finalissima la diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, caratterizzata da numerose polemiche, discussioni e persino casi su cui si è accesa l’attenzione della politica. Nel cast anche l’attore Dario Cassini, che ha ballato in coppia con Lucrezia Lando. A TPI il comico ha fatto un bilancio della sua esperienza nel seguitissimo show condotto da Milly Carlucci: “All’inizio avvertivo la tensione di dovermi confrontare con una disciplina diversa dalla mia, ma bisogna sporcarsi le mani. Ai miei colleghi dico: se vi invitano a fare Ballando con le stelle accettate, è un’esperienza formativa che non avrei pensato mi capitasse alla mia età”.

Cassini, come giudica il suo percorso a Ballando?

“Un’esperienza che senza dubbio rifarei, ma adottando un approccio diverso. Mi sono messo in gioco ballando davanti a milioni di italiani, qualcosa che ho sempre considerato un mio limite. Con molta difficoltà e grazie all’invito di Milly Carlucci sono riuscito a superarlo. Lei per me è stata un faro: una grande professionista, sempre elegante e sorridente. È la prima ad arrivare e l’ultima ad andarsene. In generale sicuramente è stato complicato. Non immaginavo richiedesse un impegno quotidiano così stressante. L’obiettivo della giornata è quello di dare il massimo per imparare bene le coreografie, non hai tempo ed energie per fare o pensare ad altro”.

In cosa è cambiato durante questi mesi e cosa ha imparato?

“Negli ultimi tempi mi sono rimpossessato del mio corpo, perdendo quasi 20 chili. Tra il lockdown e l’impossibilità di svolgere il mio lavoro, ero ingrassato parecchio. Mi guardavo e non mi piacevo più. Adesso ho ritrovato il buonumore e una forma fisica che mi soddisfa. Senz’altro il ballo mi ha aiutato ulteriormente. In questa fase di rinascita, Ballando è stato un modo per mettermi alla prova”.

Si è parlato molto della telefonata che lei ha fatto a Selvaggia Lucarelli prima di una puntata. Col senno di poi si è reso conto di aver sbagliato?

“Per me era una telefonata giocosa a una persona che conosco da una vita. Poi è diventato un caso anche perché Selvaggia è brava a fare la sua parte, si fa carico all’interno della giuria di un ruolo scomodo. È stato un incidente di percorso, ma da parte mia c’è stata sempre assoluta buona fede. Durante la puntata della settimana scorsa ci sono stati sorrisi, abbiamo scherzato, e finalmente la giuria ci ha anche dato buoni voti”.

Ma se l’aspettava che la giudice lo raccontasse in diretta? Cosa ha provato?

“Sono rimasto molto sorpreso, non me l’aspettavo, ma è finita lì. Già dalla puntata successiva a questo episodio c’è stato un chiarimento ed è rientrato tutto nella normalità”.

Soddisfatto del piazzamento finale o sperava nel ripescaggio?

“Ammetto che viste le mie doti di ballerino sarei dovuto uscire presto, ma il pubblico mi ha sempre sostenuto con i suoi voti. Sono rimasto in gara per sette puntate, più a lungo di quanto prevedessi. Per me è stato importantissimo avere questo riscontro e affetto da parte delle persone da casa”.

La giuria quest’anno è stata particolarmente dura? Condivide i voti che ha ricevuto?

“Credo spesso ci abbiano valutato con eccesso di severità, infatti in molti casi non mi sono trovato d’accordo con la giuria. Per esempio sull’esibizione di tango mi sarei aspettato un punteggio più alto. Avrebbero potuto essere dall’inizio più generosi, anche se come detto sono andato avanti più di quanto immaginassi. Al tempo stesso bisogna essere onesti: ragazzi come Garko o Egger ballano molto meglio di me”.

Com’è stato il rapporto con gli altri concorrenti? Ha fatto amicizia con qualcuno in particolare?

“Come sempre accade ho stretto più con alcuni che con altri, ma in generale dopo tanti giorni passati insieme si sono creati dei legami emotivi molto forti. Tra questi ad esempio Gabriel Garko, che prima non conoscevo, ed è un uomo di grande sensibilità e determinazione, come dimostrato dopo l’infortunio. Sono pazzo di Iva Zanicchi e ho legato molto anche con Paola Barale, Alessandro Egger e Marta Flavi. E poi ovviamente Lucrezia Lando, che ha compiuto un miracolo riuscendo a farmi ballare”.

Chi pensa vincerà?

“Non è facile fare un pronostico. Secondo me meriterebbe Alessandro Egger. Ma ci sono altri bravissimi pretendenti come Ema Stokholma, Alex di Giorgio e la sorprendente Luisella Costamagna. Ci ha messo un rigore e uno studio eccezionale”.

Uno dei casi di questa edizione è stato sicuramente quello che ha coinvolto Montesano, con la Rai che lo ha cacciato dal programma. Che ne pensa?

“Non riesco a comprendere i motivi del gesto di Enrico. Per me artisticamente è stato un maestro, per cui mi è dispiaciuto, ma non riesco proprio a capire perché l’ha fatto”.

Da comico, come giudica le barzellette “piccanti” di Iva Zanicchi?

“Se si arriva a discutere delle barzellette, vuol dire che c’è bisogno di barzellette. Con la sua eleganza e popolarità Iva può dire tutto. Credo che all’interno del percorso di Ballando sia quella che si è accesa e messa in mostra meglio”.

E adesso? Progetti per il prossimo futuro?

“Ora mi godo qualche giorno di riposo, al mare, e starò con mio figlio che ultimamente ho visto poco. In più devo scrivere alcuni pezzi comici”.

Canale 5 ha recentemente proposto nuove puntate di Zelig, riunendo alcuni dei comici storici che come lei hanno fatto parte della trasmissione. Era stato contattato?

“Non sono stato contattato. Devo tantissimo a Zelig perché mi ha dato enorme popolarità. Preferisco però guardare alle cose nuove e da alcune stagioni faccio parte del cast di Only Fun, una trasmissione comica che va sul Nove, con tanti colleghi che stimo. Se mi avessero invitato comunque ci sarei andato per riconoscenza”.