Ballando con le Stelle 2022, Dario Cassini chiede scusa a Selvaggia Lucarelli: la pace in diretta

Pace tra Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli. Durante la sesta puntata di Ballando con le stelle 2022, il dance show condotto da Milly Carlucci ieri sera su Rai 1, quando sono scesi in pista Dario Cassini e la sua ballerina, Lucrezia Lando, è arrivato il chiarimento dopo la movimentata scorsa puntata. Ma andiamo per gradi.

Cosa è successo? I due arrivano da una settimana ricca di polemiche dopo che nella scorsa puntata la giurata Selvaggia Lucarelli ha portato alla luce una telefonata avvenuta tra lei e Cassini, con l’intento da parte del concorrente di voler condizionare il giudizio della Lucarelli. Tra i due ci fu quindi un acceso diverbio.

La questione ha destabilizzato anche il rapporto tra Cassini e la sua maestra di ballo. Cassini ha infatti ammesso: “Credo che Lucrezia si sia sentita ferita. Si è creata una frattura. Ho fatto una caz**ta”. Quando ha avuto un confronto con lei, la ballerina lo ha bacchettato: “Io non so cosa dirti, di sicuro non era una situazione per me facile, ero basita, a disagio e volevo sotterrarmi”.

Durante la puntata di ieri sera, dopo l’esibizione, Milly Carlucci ha invitato Dario Cassini a prendere la parola. “Voglio dire una parola sola, pace”, le parole che il concorrente di Ballando con le Stelle 2022 ha rivolto direttamente a Selvaggia Lucarelli, dirigendosi verso di lei per stringerle la mano. La Lucarelli ha quindi accettato le scuse. Selvaggia Lucarelli è sembrata quindi disposta a metterci una pietra sopra e si è concentrata sul ballo: “Resta il ballo, tu dici che ci sono almeno cinque persone che ballano peggio di te, ma le devo trovare. Era davvero brutto, non ho altro da dire”. A fine puntata Dario Cassini e Lucrezia Lando sono stati eliminati allo spareggio.