Ballando con le stelle 2021, vincitore: chi ha vinto il talent show di Rai 1

Ballando con le stelle 2021, vincitore: chi ha vinto la finale

BALLANDO CON LE STELLE 2021 VINCITORE – Chi ha vinto la finale di Ballando con le stelle 2021 in onda stasera – 18 dicembre – dalle ore 20,35 su Rai 1? A trionfare è stata la coppia composta da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Finalisti

Abbiamo visto chi ha vinto la finale di Ballando con le stelle 2021, ma quali sono le coppie in gara stasera (i finalisti)? Ecco l’elenco completo:

Arisa e Vito Coppola

Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina

Morgan e Alessandra Tripoli

Sabrina Salerno e Samuel Peron

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Streaming e tv

Abbiamo visto le coppie e i vincitori di Ballando con le stelle 2021, ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle 20.35 per dieci puntate a partire dal 16 ottobre 2021. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Potete recuperare le puntate e le esibizioni in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.