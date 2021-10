Ballando con le stelle 2021: la giuria e i giudici

Qual è la giuria di Ballando con le stelle 2021? Il popolare dancing show di Milly Carlucci torna in onda da sabato 16 ottobre 2021 per dieci puntate, in prima serata su Rai 1 dalle 20.35. Tredici concorrenti vip, accompagnati da ballerini professionisti, si cimenteranno con la danza in una sfida appassionante. Come da tradizione, a giudicare le loro prestazioni ci sarà una temutissima giuria. Ma qual è la giuria di Ballando con le stelle 2021? Ecco i nomi dei giudici.

Squadra che vince non si cambia, per cui Milly Carlucci ha confermato la giuria che resiste immutata dal 2016. Ritroveremo dunque Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. A loro il compito di valutare, non senza qualche polemica e provocazione, le esibizioni dei 13 vip in gara. “Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità”, aveva detto la padrona di casa Milly Carlucci, e così è stato.

Al loro giudizio farà da contraltare anche quest’anno una “giurata del popolo”, Rossella Erra, che avrà la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle.

Torneranno poi anche gli opinionisti “a bordo campo”. Roberta Bruzzone, la nota criminologa che di settimana in settimana svelerà qualche curiosità sulle istrioniche personalità dei nuovi concorrenti. Al suo fianco in ogni puntata ci sarà Alberto Matano, conduttore di La Vita in Diretta. Novità di questa edizione l’arrivo a bordo pista, in una veste per lei inusuale, di Alessandra Mussolini.

Coppie

Abbiamo visto la giuria di Ballando con le stelle 2021, ma quali sono le coppie di concorrenti vip e ballerini che formano il cast di questa sedicesima edizione? Eccole.

– Al Bano e Oxana Lebedew

– Alvise Rigo e Tove Villfor

– Andrea Iannone e Lucrezia Lando

– Arisa e Vito Coppola

– Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

– Fabio Galante e Giada Lini

– Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina

– Memo Remigi e Maria Ermachkova

– Mietta e Maykel Fonts

– Morgan e Alessandra Tripoli

– Sabrina Salerno e Samuel Peron

– Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

– Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira

Molte saranno le prove che le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagneranno, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara.