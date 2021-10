Ballando con le stelle 2021: concorrenti, coppie, cast, ballerini

Chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2021? Si tratta di 13 vip pronti a mettersi in gioco nel dancing show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 16esima edizione, in onda in diretta su Rai 1 per 10 puntate da sabato 16 ottobre 2021 alle ore 20.35. I concorrenti saranno come di consueto accompagnati da altrettanti ballerini e ballerine professioniste. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2021. Ma qual è il cast e le coppie di questa edizione? Ecco tutte le informazioni.

Concorrenti e coppie

Milly Carlucci dal 16 ottobre è pronta ad accendere di nuovo la pista dello dell’Auditorium del Foro Italico di Roma. “Siamo gasatissimi. Per tutti noi è l’edizione della rinascita dopo quella della resistenza, della pandemia, con tutti i problemi che abbiamo avuto”, ha svelato la conduttrice, aggiungendo che in apertura ci sarà un omaggio alla grande Raffaella Carrà. Ecco i 13 concorrenti vip di Ballando con le stelle 2021:

Arisa (cantante)

(cantante) Mietta (cantante)

(cantante) Sabrina Salerno (cantante)

(cantante) Valeria Fabrizi (attrice)

(attrice) Bianca Gascoigne (modella)

(modella) Federico Fashion Style (stilista)

(stilista) Andrea Iannone (sportivo)

(sportivo) Valerio Rossi Albertini (fisico e accademico)

(fisico e accademico) Morgan (cantante)

(cantante) Alvise Rigo (modello)

(modello) Fabio Galante (ex calciatore)

(ex calciatore) Memo Remigi (cantante)

(cantante) Al Bano (cantante)

Non mancheranno poi i ballerini per una notte. Nella prima puntata in tal ruolo ci sarà Pippo Baudo. Come da tradizione, i 13 concorrenti del cast saranno accompagnati da ballerini e ballerine professionisti. Vediamo insieme le coppie che si sfideranno in queste dieci puntate e che dovranno affrontare la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle.

– Al Bano e Oxana Lebedew

– Alvise Rigo e Tove Villfor

– Andrea Iannone e Lucrezia Lando

– Arisa e Vito Coppola

– Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

– Fabio Galante e Giada Lini

– Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina

– Memo Remigi e Maria Ermachkova

– Mietta e Maykel Fonts

– Morgan e Alessandra Tripoli

– Sabrina Salerno e Samuel Peron

– Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

– Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira

Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Tredici Vip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionali della danza, tredici personaggi dotati di una spiccata personalità, pronti a mettersi in gioco per regalare al pubblico uno spettacolo da non perdere. Ognuno di loro porterà sulla pista qualcosa di nuovo, non solo potenzialità e tecnica nel ballo, ma anche aspetti della personalità che mai prima d’ora aveva mostrato in pubblico. Ogni coppia porterà in scena il suo personale viaggio, che li condurrà puntata dopo puntata alla finalissima di questa 16° edizione.

Streaming e tv

Abbiamo visto le coppie, i concorrenti e il cast di Ballando con le stelle 2021, ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle 20.35 per dieci puntate a partire dal 16 ottobre 2021. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Potete recuperare le puntate e le esibizioni in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.