Ballando con le stelle 2021: chi sono i ballerini e le ballerine della nuova edizione

Chi sono i ballerini di Ballando con le stelle 2021? Come da tradizione, i ballerini e le ballerine professioniste affiancano i 13 concorrenti vip nel preparare le esibizioni con le quali si sfidano e per le quali verranno giudicati dalla temibile giuria, composta anche quest’anno da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Nel cast dei ballerini bisogna segnalare l’assenza dopo tanti anni di uno dei più amati dal pubblico, Raimondo Todaro, approdato ad Amici, alla corte di Maria De Filippi. Fuori dal cast anche le maestre Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa. Per il resto, squadra che vince non si cambia. Ritroveremo, allora, Samuel Peron, Stefano Oradei, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale, Alessandra Tripoli, Maykel Fonts, Luca Favilla, Marcello Nuzio e Lucrezia Lando. Nuovi ballerini, invece, Vito Coppola, 28enne di Eboli, undici volte campione d’Italia, laureato in scienze delle attività motorie e sportive, e Giada Lini che viene dal corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi.

Coppie

Abbiamo visto i ballerini di questa edizione di Ballando con le stelle, ma quali sono le coppie? A sfidarsi saranno:

– Al Bano e Oxana Lebedew

– Alvise Rigo e Tove Villfor

– Andrea Iannone e Lucrezia Lando

– Arisa e Vito Coppola

– Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

– Fabio Galante e Giada Lini

– Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina

– Memo Remigi e Maria Ermachkova

– Mietta e Maykel Fonts

– Morgan e Alessandra Tripoli

– Sabrina Salerno e Samuel Peron

– Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

– Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira

Ogni coppia porterà in scena il suo personale viaggio, che li condurrà puntata dopo puntata alla finalissima di questa 16° edizione. Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza.

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle. Molte saranno le prove che le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare.