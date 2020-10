Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della terza puntata

Questa sera, sabato 3 ottobre 2020, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, l’edizione 2020 slittata nel palinsesto Rai a causa della pandemia con tantissimi ballerini che partecipano come di consueto in coppia. Quest’edizione, come le precedenti, è condotta da Milly Carlucci e al suo fianco ritroveremo anche Paolo Belli. Per questa 15esima edizione, il talent show ha puntato su un cast che promette grandi scintille. Vediamo quali sono le anticipazioni della terza puntata di Ballando con le stelle 2020.

Le anticipazioni della terza puntata

La seconda puntata di Ballando con le stelle 2020, andata in onda lo scorso sabato, ha visto l’eliminazione della coppia Barbara Bouchet – Stefano Oradei. La loro “corsa” però non è finita: tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare ad allenarsi con grande impegno e costanza. Queste le coppie protagoniste stasera, 3 ottobre 2020, dall’Auditorium Rai del Foro Italico per la terza puntata di Ballando con le stelle 2020: Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani – Tove Villfor, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira e Gilles Rocca – Lucrezia Lando. Dopo una piccola disavventura “medica” che lo ha visto protagonista la scorsa settimana, torna in pista al fianco di Elisa Isoardi, Raimondo Todaro.

Al termine della puntata, come da tradizione, ogni coppia potrebbe essere eliminata ma poi avranno modo di essere ripescate a distanza di qualche settimana, a condizione di continuare a studiare con impegno. Per la terza puntata di Ballando con le stelle riavremo anche il “ballerino per una notte”, che in questo caso riguarda un personaggio molto famoso e la cui performance sarà valutata dalla giuria in studio e il punteggio ottenuto servirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara. Di chi si tratta? Marcella Bella, interprete raffinata e dal timbro unico, Marcella Bella nel corso della sua carriera ha scaldato i cuori con brani indimenticabili come: “Montagne verdi”, “Nessuno mai”, “Senza un briciolo di testa”. Il sodalizio artistico con il fratello Gianni Bella ha prodotto successi che hanno scritto la storia della musica italiana. Marcella si cimenterà in una nuova avventura: in pochissimo tempo imparerà una coreografia realizzata ad hoc per lei, da eseguire su un medley di brani scritti proprio da suo fratello. Per scoprire di più, sintonizzatevi su Rai 1 sabato 3 ottobre, dalle ore 21,25 per la terza puntata di Ballando con le stelle.

