Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della prima puntata in onda il 19 settembre

Torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, l’edizione 2020 è slittata nel palinsesto Rai a causa della pandemia ma, il 19 settembre, si parte ufficialmente con tantissimi ballerini che partecipano come di consueto in coppia. Quest’edizione, come le precedenti, è condotta da Milly Carlucci e al suo fianco ritroveremo anche Paolo Belli. Per questa 15esima edizione, il talent show ha puntato su un cast che promette grandi scintille. Vediamo quali sono le anticipazioni della prima puntata di Ballando con le stelle.

Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2020

Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della prima puntata

Sono 13 le coppie in gara. Eccole brevemente: Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Samuel Peron, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani – Tove Villfor, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira e Gilles Rocca – Lucrezia Lando. Per Samuel Peron c’è ancora il blocco poiché risultato positivo al Coronavirus. Al suo posto potrebbe entrare Daniele Scardina, l’ex di Diletta Leotta, il quale nonostante i duri allenamenti delle recenti settimane non sa ancora se farà parte dei ballerini di Ballando. Intanto al fianco di Rosalinda Celentano ci sarà la bravissima Tinna Hoffman, sarà la prima coppia di donne a partecipare al programma.

Tutti su ballerini e ballerine di Ballando con le stelle 2020

Al termine della puntata, come da tradizione, ogni coppia potrebbe essere eliminata ma poi avranno modo di essere ripescate a distanza di qualche settimana, a condizione di continuare a studiare con impegno. Per la prima puntata di Ballando con le stelle riavremo anche il “ballerino per una notte”, che in questo caso riguarda un personaggio molto famoso e la cui performance sarà valutata dalla giuria in studio e il punteggio ottenuto servirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara. Di chi si tratta? Di Massimiliano Allegri.

Per scoprire di più, sintonizzatevi su Rai 1 sabato 19 settembre, dalle ore 21:25 per la prima puntata di Ballando con le stelle.

