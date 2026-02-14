Balla coi lupi: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Balla coi lupi (Dances with Wolves), film western del 1990 diretto ed interpretato da Kevin Costner. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Michael Blake, autore anche della sceneggiatura, ha vinto sette premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e miglior regista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1863, durante la Guerra di secessione, il tenente John Dunbar è un ufficiale dell’Esercito Unionista di stanza in Tennessee. L’uomo, in seguito ad una grave ferita che lo condannerebbe all’amputazione di un piede, cerca la morte davanti alla linea nemica, ma il suo gesto estremo sblocca la situazione di stallo fra i due eserciti che si fronteggiano a poche decine di metri, risolvendo la battaglia a favore dell’Esercito Unionista. Riconosciuto il suo atto come quello di un valoroso, viene curato e gli viene concessa la possibilità di scegliere il luogo della sua futura destinazione; il tenente chiede di essere inviato in un presidio della frontiera dell’Ovest, ai margini delle praterie del Nebraska. Arrivato a Fort Hays, in Kansas, Dunbar viene spedito dal folle comandante del presidio, il maggiore Fambrough, a Fort Sedgewick, l’avamposto più remoto. Accompagnato dal rozzo mulattiere Timmons raggiunge la base, ma la trova ormai abbandonata. Dopo aver scaricato i viveri dal carro, Dunbar vi si stabilisce, mentre Timmons lo lascia per tornare a Fort Hays. Il suicidio del maggiore Fambrough, commesso appena dopo la partenza di Dunbar, e l’assassinio di Timmons ad opera di un gruppo di indiani Pawnee, avvenuto sulla via del ritorno, determinano il successivo oblio di Fort Sedgewick da parte del resto dell’esercito. John trascorre il primo mese lavorando per ripristinare l’operatività dell’avamposto e scrivendo il suo diario, nel quale annota tutto quello che gli succede; gli fanno compagnia solo il suo cavallo Cisco ed un lupo con cui giorno dopo giorno prende confidenza e a cui dà il nome di Due Calzini per via delle zampe bianche.

Balla coi lupi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Balla coi lupi, ma qual è il cast completo del film su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kevin Costner: Ten. John J. Dunbar/Balla Coi Lupi, Medico #1

Mary McDonnell: Alzata Con Pugno

Graham Greene: Uccello scalciante

Rodney A. Grant: Vento Nei capelli

Robert Pastorelli: Timmons

Charles Rocket: Ten. Elgin

Maury Chaykin: Magg. Fambrough

Tony Pierce: Spivey

Kirk Baltz: Edwards

Wayne Grace: Maggiore

Larry Joshua: Serg. Bauer

Donald Hotton: Gen. Tide

Tom Everett: Serg. Pepper

Frank P. Costanza: Tucker

Floyd ‘Red Crow’ Westerman: Dieci Orsi

Tantoo Cardinal: Scialle Nero

Jimmy Herman: Vitello Di Pietra

Nathan Lee Chasing: Ride Coi Denti

Wes Studi: Guerriero capo Pawnee

Elisa Daniel: Madre di Christine

Annie Costner: Christine

Michael Horton: Capitano Cargill

Jim Wilson: Medico #2

Streaming e tv

Dove vedere Balla coi lupi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 14 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.