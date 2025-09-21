Balene: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Balene, la nuova serie tv in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate. La prima domenica 21 settembre 2025; la quarta e ultima domenica 12 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 21 settembre 2025

Seconda puntata: domenica 28 settembre 2025

Terza puntata: domenica 5 ottobre 2025

Quarta puntata: domenica 12 ottobre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Balene? Ogni episodio andrà in onda la domenica dalle ore 21,30 alle ore 23,40. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Balene, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.