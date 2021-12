Chi è Bais, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021

Chi è Bais, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021 con la canzone “Che fine mi fai”? Bais, nome d’arte di Luca Zambelli Bais, è un cantautore di 28 anni, originario di Udine. Trasferitosi a Milano all’età di 20 anni, è uno dei finalisti di Sanremo Giovani 2021. Luca Zambelli Bais nasce nel 1993 a Udine. Cresce a Bassano del Grappa e a 20 anni si traferisce a Milano. Comincia a suonare la chitarra durante gli anni del liceo, poi suona con il gruppo Zebra. Bais comincia la sua carriera nel 2019, quando pubblica il singolo Milano. Il singolo anticipa il suo primo album, Apnea, che riscuote un modesto successo. “Milano descrive la mia relazione con questa città in cui vivo da un po’ di anni. Come ogni relazioni ha i lati positivi e negativi”, le sue parole. “Non mi sono mai innamorato della città ma non posso neanche dire di detestarla, sennò non ci vivrei. È stata la prima canzone che ho concluso scrivendo in italiano e ho cercato di essere il più onesto possibile (con me stesso)”. Impegnato anche come autore, Bais ha scritto diversi inediti per l’attuale edizione di X Factor. Ora l’avventura a Sanremo giovani 2021.

