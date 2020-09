Assassinio sull’Orient Express: trama, cast, trailer e streaming del film stasera su Rai 1

Questa sera, sabato 12 settembre 2020, su Rai 1 va in onda il film Assassinio sull’Orient Express, pellicola del 2017 diretta e interpretata da Kenneth Branagh. Il film, basato sull’omonimo romanzo del 1934 di Agatha Christie, è la seconda trasposizione cinematografica del libro, dopo quella omonima del 1974 diretta da Sidney Lumet. Tanti i personaggi celebri che prendono parte a questa pellicola, a cominciare da Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot, e ancora Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, e Michelle Pfeiffer. Ma qual è a trama, il cast, il trailer e come vedere in diretta tv e in streaming Assassinio sull’Orient Express? Scopriamolo insieme.

Trama

Hercule Poirot deve subito recarsi a Londra e riesce a trovare una sistemazione di tutto confort e lusso sul treno Orient Express. Quando però una valanga e un omicidio interrompono quello che dava tutta l’idea di essere un piacevolissimo viaggio, il detective si troverà a dover svolgere il suo ruolo all’interno dei vagoni. Anche su richiesta di Mister Bouc, il direttore del treno, che si mostra da subito molto preoccupato della polizia e dello scandalo, Poirot sarà chiamato a risolvere il caso. I passeggeri sono in totale tredici, e nessuno di loro può essere escluso dalla lista dei sospettati. Così, il celebre detective si troverà a dover improvvisare un’indagine che lo condurrà dove lui stesso non avrebbe mai previsto.

La trama completa e il finale

Assassinio sull’Orient Express: il cast completo

Un cast davvero stellare per questa trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Agatha Christie. Su tutti citiamo Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, e Michelle Pfeiffer. Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Kenneth Branagh – Hercule Poirot

– Hercule Poirot Tom Bateman – Bouc

– Bouc Penélope Cruz – Pilar Estravados

– Pilar Estravados Willem Dafoe – Gerhard Hardman

– Gerhard Hardman Judi Dench – Natalia Dragomiroff

– Natalia Dragomiroff Johnny Depp – Samuel Ratchett/John Cassetti

– Samuel Ratchett/John Cassetti Josh Gad – Hector MacQueen

– Hector MacQueen Derek Jacobi – Edward Henry Masterman

– Edward Henry Masterman Leslie Odom Jr. – Dr. Arbuthnot

– Dr. Arbuthnot Michelle Pfeiffer – Caroline Hubbard

– Caroline Hubbard Daisy Ridley – Mary Debenham

– Mary Debenham Lucy Boynton – Helena Andrenyi

– Helena Andrenyi Serhij Polunin – Rudolph Andrenyi

– Rudolph Andrenyi Olivia Colman – Hildegard Schmidt

– Hildegard Schmidt Marwan Kenzari – Pierre-Paul Michel

– Pierre-Paul Michel Manuel Garcia-Rulfo – Biniamino Marquez

Assassinio sull’Orient Express film: trailer

Qui di seguito il trailer ufficiale del film:

Assassinio sull’Orient Express film: diretta tv e streaming

Dove vedere Assassinio sull’Orient Express? Il film va in onda questa sera – sabato 12 settembre 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

