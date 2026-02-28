Ascolti tv venerdì 27 febbraio: Sanremo 2026, Io sono Farah
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 27 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Su Rai 2 The americas. Su Rai 3 Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Transformers – Il risveglio. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 27 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv venerdì 27 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai 1 Primafestival raggiunge 7.767.000 spettatori (36.6%). Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.171.000 – 14.4%), La Ruota della Fortuna ottiene 3.630.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rai 2 TG2 Post è visto da 427.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 911.000 spettatori (3.9%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre ottiene 1.046.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.225000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 4 di Sera registra 912.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 648.000 spettatori e il 2.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo raggiunge 1.177.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 297.000 spettatori e l’1.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 400.000 spettatori con l’1.7%. Su RealTime Casa a Prima Vista è seguito da .000 spettatori (%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 raggiunge 3.766.000 spettatori pari al 26.3%, mentre L’Eredità conquista 4.951.000 spettatori pari al 29.3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.937.000 spettatori (15.2%), mentre Caduta Libera è la scelta di 2.733.000 spettatori (17.3%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (420.000 – 3.5%), 9-1-1: Lone Star ottiene 279.000 spettatori con l’1.8% e 9-1-1 433.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag conquista 429.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine ottiene 599.000 spettatori (3.3%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.936.000 spettatori (13%). A seguire Blob viene seguito da 1.011.000 spettatori (5.2%). Su Rete 4 10 Minuti registra 1.178.000 spettatori (7%), mentre La Promessa intrattiene 1.037.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X raduna 216.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 319.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (268.000 – 2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 586.000 spettatori con il 3.1%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.