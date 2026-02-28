Icona app
TV

Ascolti tv venerdì 27 febbraio: Sanremo 2026, Io sono Farah

di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv venerdì 27 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 27 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Su Rai 2 The americas. Su Rai 3 Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Transformers – Il risveglio. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 27 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 27 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale5 Io Sono Farah registra 1.471.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Rai 2 The Americas conquista 366.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia 1 Transformers – Il risveglio è la scelta di 485.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai  3 Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti ottiene 177.000 spettatori (0.8%). Su Rete 4 Quarto Grado viene seguito da 638.000 spettatori (3.8%). Su La7 L’assassinio del banchiere di Dio è la scelta di 333.000 spettatori e l’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 236.000 spettatori (1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 262.000 spettatori con l’1.3%.
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
