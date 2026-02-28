Su Rai 1 Primafestival raggiunge 7.767.000 spettatori (36.6%). Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.171.000 – 14.4%), La Ruota della Fortuna ottiene 3.630.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rai 2 TG2 Post è visto da 427.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 911.000 spettatori (3.9%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre ottiene 1.046.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.225000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 4 di Sera registra 912.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 648.000 spettatori e il 2.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo raggiunge 1.177.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 297.000 spettatori e l’1.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 400.000 spettatori con l’1.7%. Su RealTime Casa a Prima Vista è seguito da .000 spettatori (%).