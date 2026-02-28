Ascolti Sanremo 2026, la quarta serata: com’è andata ieri sera, 27 febbraio

Quali sono stati gli ascolti tv (lo share) della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda ieri sera, venerdì 27 febbraio, su Rai 1? Quanti telespettatori hanno assistito alla puntata? Di seguito tutti i dati che saranno aggiornati in tempo reale:

La quarta serata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start dalle 20:42 alle 21:38 (12.279.000 – 51.6%), conquista 10.522.000 spettatori pari al 65.2% di share dalle 21:43 alle 1:41. Nel dettaglio, la kermesse raccoglie 13.709.000 spettatori pari al 64.1% nella prima parte dalle 21:43 alle 23:37 e 7.316.000 spettatori pari al 67.5% nella seconda parte dalle 23:42 alle 1:41.

La serata, rispetto al 2025, perde oltre due milioni di telespettatori. Lo scorso anno, infatti, ottenne 13,6 milioni di spettatori con il 70.8% di share. L’anno prima, invece, la serata, condotta da Amadeus era stata vista da 11.893.000 spettatori con il 67,8% di share.

Quante puntate

Ma quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2026. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 24 febbraio 2026

Seconda puntata: mercoledì 25 febbraio 2026

Terza puntata: giovedì 26 febbraio 2026

Quarta puntata: venerdì 27 febbraio 2026

Quinta puntata: sabato 28 febbraio 2026

Abbiamo visto gli ascolti tv della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.