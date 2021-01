Ascolti tv venerdì 22 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 22 gennaio 2021? Su Rai 1 è andata in onda il programma di Fiorella Mannoia, La musica che gira intorno. Su Canale 5 il film 10 giorni senza mamma. Su Rai 2 The Good Doctor 4. Su Italia 1 Freedom, oltre il confine. Su Rai 3 Titolo V. Su Rete 4 Quarto Grado. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 22 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 22 gennaio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 La Musica che Gira Intorno ha conquistato 3.796.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 10 Giorni senza Mamma ha ottenuto 3.441.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai 2 The Good Doctor ha invece registrato 1.647.000 spettatori pari al 6% di share e The Resident 1.066.000 (5.6%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 1.237.000 spettatori (5.9%). Su Rai 3 Titolo V ha ottenuto 574.000 spettatori pari ad uno share del 2.5%. Su Rete 4 Quarto Grado registra un a.m. di 1.585.000 spettatori con l’8% di share. Su La7 Propaganda Live ha conquistato 1.223.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha segnato l’1.6% con 389.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha conquistato 508.000 spettatori (1.9%). Su Rai 4 Blitz ottiene il 2.6% con 687.000 spettatori. Sul 20 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre è stato scelto da 400.000 spettatori con l’1.6% di share e su Iris La Recluta dell’Anno ottiene il 2% con 511.000 spettatori. Su Real Time Bake Off Italia – Dolci sotto un Tetto registra il 2.2% con 578.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 5.088.000 spettatori con il 18.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene una media di 4.542.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai 2 Tg2 Post conquista il 4.3% con 1195.000 spettatori. Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 1.280.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai 3 Che Succ3de? Game ha convinto 1.334.000 spettatori pari al 5% e Un Posto al Sole ha ottenuto 1.762.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rete 4 Stasera Italia ha raccolto 1.445.000 spettatori all’ascolto (5.4%) nella prima parte e 1.387.000 (5%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.155.000 spettatori (7.8%). Su TV8 Guess my Age registra 612.000 spettatori con il 2.2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha conquistato 497.000 spettatori con il 1.8%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha conquistato un ascolto medio di 3.773.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.291.000 spettatori (23.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida registra 2.575.000 spettatori con il 13.9% di share e Caduta Libera 3.731.000 con il 17% di share. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto 762.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 1.257.000 (5.1%) nel secondo. Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi registra il 3.2% con 655.000 spettatori e CSI Miami segna il 2.6% con 624.000 spettatori. Su Rai 3 il TGR informa 3.566.000 spettatori con il 15.3% di share e Blob conquista 1.434.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore registra il 3.7% con 904.000 spettatori. Su La7 The Good Wife ottiene 305.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 376.000 (1.8%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia ha coinvolto 396.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Little Big Italy è stato scelto da 294.000 spettatori (1.3%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 22 gennaio

Su Rai 1 Uno Mattina – Prima Pagina dà la sveglia a 528.000 telespettatori con il 12.4% di share e Uno Mattina informa 1.168.000 spettatori (18%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 1.080.000 spettatori con il 17.3% di share. Su Canale 5 Mattino Cinque ha interessato 1.156.000 spettatori (17.8%) nella prima parte e 1.084.000 (17.4%) nella seconda (Mattino Cinque – I Saluti 908.000 – 14.7%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club registra il 4.5% con 293.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è stato seguito da 209.000 spettatori (3.3%). Su Rai 3 Agorà ottiene 517.000 spettatori pari all’8.1% di share; Mi Manda RaiTre registra il 5.5% con 347.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri totalizza 190.000 spettatori con share del 2.6%. Su La7 Omnibus registra un a.m. di 126.000 spettatori con il 3.2% nelle News e 273.000 (4.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha ottenuto 290.000 spettatori pari al 4.6%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 55.000 spettatori (0.8%).

