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Ascolti tv venerdì 20 marzo: The Voice Generations, GF Vip
Ascolti tv venerdì 20 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 20 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Generations. Su Rai 3 La pelle del mondo. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5 GF Vip. Su Italia 1 Wonder Woman. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 20 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv venerdì 20 marzo 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
In aggiornamento…
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.