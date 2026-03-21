Ascolti tv venerdì 20 marzo: The Voice Generations, GF Vip

Ascolti tv venerdì 20 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 20 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Generations. Su Rai 3 La pelle del mondo. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5 GF Vip. Su Italia 1 Wonder Woman. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 20 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.