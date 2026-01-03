Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:18
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv venerdì 2 gennaio: Seduci e scappa, Francesca Cabrini, Quarto grado

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Ascolti tv venerdì 2 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 2 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Seduci e scappa. Su Rai 2 Crudelia. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Francesco Cabrini. Su Italia 1 Harry Potter e il calice di fuoco. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 2 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 2 gennaio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Crudelia: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 gennaio 2026
TV / Harry Potter e il calice di fuoco: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Crudelia: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 gennaio 2026
TV / Harry Potter e il calice di fuoco: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Francesca Cabrini: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Purché finisca bene – Seduci e scappa: tutto quello che c’è da sapere
Spettacoli / Strage di Capodanno, l'inviato del TgLa7 non riesce a trattenere l'emozione
TV / Ascolti tv giovedì 1 gennaio: Biancaneve e i sette nani, Santocielo, Codice d’onore
TV / Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Santocielo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Codice d’onore: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca