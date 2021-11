ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 19 novembre 2021? Su Rai 1 è andata in onda una puntata di Tale e Quale Show, con il torneo. Su Rai 2 The Good Doctor. Su Rai 3 il documentario C’era una volta Gheddafi. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 19 novembre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 19 novembre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, venerdì 19 novembre 2021, su Rai1 il Torneo di Tale e Quale Show, in onda dalle 21.40 alle 24.11, ha conquistato 4.056.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.45 alle 25.25, ha raccolto davanti al video 2.717.000 spettatori pari al 17.7% di share (Grande Fratello Vip Night 1.401.000 – 29.6%, Grande Fratello Vip Live 834.000 – 20%). Su Rai2 The Good Doctorha interessato 1.259.000 spettatori pari al 5.3% di share mentre The Resident 852.000 (4.5%). Su Italia 1 Le Iene Showha catturato l’attenzione di 963.000 spettatori (5.8%).

Su Rai3 C’era una Volta Gheddafiha raccolto davanti al video 698.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. Su Rete4 Quarto Gradototalizza un a.m. di 992.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 747.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su TV8 Petra ha segnato l’1.6% con 357.000 spettatori con il primo episodio e l’1.1% con 136.000 spettatori nel secondo, mentre sul Nove Fratelli di Crozzaha catturato l’attenzione di 1.166.000 spettatori (5.1%). Su Real Time Bake Off Italia sigla il % con .000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.884.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Striscia la Notiziaregistra una media di 3.605.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 Tg2 Postsegna il 4.1% con 973.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.243.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Che Succ3de? Game ha convinto 1.557.000 spettatori pari al 6.9% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.788.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.084.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 994.000 (4.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.667.000 spettatori (7.1%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 374.000 spettatori con l’1.6% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Giocoha raccolto 383.000 spettatori con l’1.7%.