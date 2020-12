Ascolti tv venerdì 18 dicembre: The Voice Senior, Grande Fratello Vip

Ascolti tv venerdì 18 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 18 dicembre 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 2020. Su Rai 2 il documentario Il futuro del cibo. Su Italia 1 Freedom, oltre il confine. Su Rai 3 Qualunquemente con Antonio Albanese. Su Rete 4 il film Blood Father. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 18 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 18 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 l’appuntamento con The Voice Senior ha interessato 3.730.000 spettatori con il 19.2%, preceduto dalla conferenza stampa del premier Conte che ha incollato alla tv 5.776.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha coinvolto 3.379.000 spettatori con uno share del 18.7%, mentre su Rai 2 il documentario Food Revolution – Il futuro del cibo ha appassionato 746.000 spettatori (3.2%). Su Italia 1 l’appuntamento con Freedom – Oltre il confine ha intrattenuto 1.170.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rai3 Qualunquemente è visto da 1.070.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Rischio totale – dalle 22:34 alle 00:34 – totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 TgLa7 Speciale – dalle 21:21 alle 22:20 – ha intrattenuto 2.037.000 spettatori (7.5%). A seguire Propaganda Live Best ha registrato 452.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 Nemiche amiche segna 320.000 spettatori (1.4%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 621.000 spettatori con il 2.4%

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 5.515.000 spettatori pari al 20%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.340.000 spettatori con il 15.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.467.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 C.S.I. Miami ha registrato 1.059.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.148.000 spettatori (4.4%) e Un Posto al Sole da 1.688.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 525.000 individui all’ascolto (2.1%) nella presentazione dalle 20:05 alle 20:29, 1.510.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 2.140.000 (7.8%) nella seconda parte in onda fino alle 22:26. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.357.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 4 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 442.000 spettatori pari all’1.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 383.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.387.000 spettatori pari al 19.6%, mentre L’Eredità è visto da 5.237.000 spettatori con il 25%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.242.000 spettatori (13.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.673.000 spettatori con il 18%

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 18 dicembre

Rai 1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 545.000 spettatori (12%), mentre Unomattina è visto da 1.018.000 spettatori (16.1%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 820.000 spettatori (14.6%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 517.000 spettatori con il 14.6%; Mattino Cinque ha raccolto 1.124.000 spettatori pari al 17.9% nella prima parte, 919.000 spettatori pari al 16.4% nella seconda parte e 752.000 spettatori pari al 13.2% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 222.000 spettatori (3.6%), mentre Tg2 Italia convince 153.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 il primo episodio di God Friended Me ottiene un ascolto di 125.000 spettatori (1.9%), il secondo episodio di 132.000 spettatori (2.2%) e il terzo episodio di 162.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Agorà convince 617.000 spettatori pari al 9.7%. A seguire Mi Manda Raitre segna 333.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Carabinieri 7 ha raccolto 201.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 225.000 spettatori (3.8%) e Coffee Break di 232.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 Ogni Mattina sigla 41.000 spettatori pari allo 0.7%.

