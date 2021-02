Ascolti tv venerdì 12 febbraio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 12 febbraio 2021? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de Il cantante mascherato. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Su Rai 2 The Good Doctor. Su Italia 1 il programma Freedom, oltre il confine. Su Rai 3 Titolo V. Su Rete 4 Quarto Grado. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 12 febbraio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 12 febbraio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Nella serata di ieri, venerdì 12 febbraio 2021, su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 21.35 alle 24.13, ha conquistato 3.441.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.50 alle 25.07, ha raccolto davanti al video 3.264.000 spettatori pari al 17.7% di share (Grande Fratello Vip Night 1.623000 – 25.5% e Grande Fratello Vip Live 760.000 – 14.8%). Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.483.000 spettatori pari al 5.6% di share e The Resident 1.067.000 (4.7%) nel primo episodio e 913.000 (5.3%) nel secondo. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.144.000 spettatori con il 5.4% (Benvenuti a Freedom 1.126.000 – 4.1%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 644.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.305.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.219.000 spettatori con uno share del 6.4%. Su TV8 Spider-Man ha segnato il 2.2% con 531.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 544.000 spettatori (2.1%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Tg1 – Il Governo Draghi ottiene 3.451.000 spettatori con il 12.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.643.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.9% con 1.343.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.279.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.224.000 spettatori pari al 4.7% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.850.000 spettatori pari al 6.8%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.423.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.344.000 (4.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.934.000 spettatori (10.8%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 642.000 spettatori con il 2.4% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 584.000 spettatori con il 2.2%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Tg1 – Il Governo Draghi ha ottenuto un ascolto medio di 4.185.000 spettatori (18.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.535.000 spettatori con il 14.2% di share e Caduta Libera 3.820.000 con il 17.8% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 631.000 spettatori (3.2%) e NCIS 1.044.000 (4.3%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il % con .000 spettatori e CSI Miami segna il 2.8% con 669.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.948.000 spettatori con il 13% di share e Blob segna 944.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.7% con 932.000 spettatori. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 239.000 spettatori (1%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 234.000 spettatori (1.1%).

