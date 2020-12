Ascolti tv venerdì 11 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 11 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda un nuovo appuntamento con The Voice Senior. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Su Rai 2 il film Troppa grazia. Su Italia 1 Freedom. Su Rai 3 il programma Titolo V. Su Rete 4 Quarto grado. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 11 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 11 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai1 – The Voice Senior: 4.336.000 spettatori (19% di share)

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 3.184.000 (17,3%)

Italia 1 – Freedom: 1.267.000 (5,8%)

Nove – Fratelli di Crozza: 1.522.000 (5,7%)

Rete4 – Quarto Grado: 1.127.000 (5,4%)

La7 – Propaganda Live: 1.058.000 (5,3%)

Rai2 – Troppa Grazia: 1.240.000 (4,8%)

Rai3 – La Caduta: 1.066.000 (4,4%)

Tv8 – Hotel Transylvania: 413.000 (1,6%)

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai1 – I Soliti Ignoti: 4.923.000 spettatori (17,9% di share)

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.902.000 (17,7%)

La7 – Otto e Mezzo: 1.977.000 (7,2%)

Rai3 – Un Posto al Sole: 1.840.000 (6,7%)

Rete4 – Stasera Italia: 1.338.000 (5%)

Italia1 – CSI: 1.258.000 (4,6%)

Rai2 – TG2 Post: 1.228.000 (4,4%)

Tv8 – Guess My Age: 697.000 (2,6%)

Nove – Deal With It: 448.000 (1,7%)

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Rai1 – L’Eredità: 5.097.000 spettatori (23,8% di share)

Canale 5 – Caduta Libera: 3.684.000 (17,5%)

Rai3 – Blob: 1.217.000 (5%)

Rai2 – NCIS: 1.176.000 (4,9%)

Italia1 – Amici di Maria De Filippi: 700.000 (3,6%)

Rete4 – Tempesta d’Amore: 851.000 (3,6%)

La7 – The Good Wife: 279.000 (1,7%)

Tv8 – Cuochi di Italia: 333.000 (1,4%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 10 dicembre

Rai 1 – Uno Mattina: 1.056.000 spettatori (16,9% di share) / Storie Italiane: 945.000 (16,3%)

Canale5 – Mattino Cinque prima parte: 1.086.000 (17,5%) / Mattino Cinque seconda parte: 885.000 (15,5%)

Rai 2 – Radio 2 Social Club: 234.000 (3,8%)

Italia 1 – Una Mamma per Amica primo episodio: 212.000 (3,3%) / Una Mamma per Amica secondo episodio: 213.000 (3,7%) / Una Mamma per Amica terzo episodio: 253.000 (4,2%)

Rai3 – Agorà: 500.000 (8%) / Mi Manda Rai3: 299.000 (5,1%)

Rete 4 – Carabinieri: 180.000 (3%)

La7 – Omnibus: 234.000 (4%) / Coffee Break: 241.000 (4,2%)

Tv8 – Ogni Mattina: 68.000 (1,1%)

