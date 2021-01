Ascolti tv venerdì 1 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 1 gennaio 2021? Su Rai 1 è andato in onda Danza con me, lo show con Roberto Bolle. Su Canale 5 il film Natale a 5 Stelle. Su Rai 2 Alvin Superstar. Su Italia 1 Point break. Su Rai 3 C’est la vie – Prendila come viene. Su Rete 4 Il Padrino. Su La7 L’attimo fuggente. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 1 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 1 gennaio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Danza con Me ha conquistato 3.848.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 Un Natale a 5 stelle ha incollato davanti al video 2.871.000 spettatori con uno share del 12,6%. Su Rai 2 Alvin Superstar 4 – Nessuno ci può fermare ha interessato 753.000 spettatori (2,9%). Su Italia 1 Point Break – Punto di rottura ha raccolto 955.000 spettatori pari al 4,1%. Su Rai 3 C’è la vie – Prendila come viene è seguito da 996.000 spettatori con il 4%. Su Rete 4 Il padrino ha totalizzato un ascolto medio di 1.118.000 spettatori (6,2%). Su La7 L’attimo fuggente ha registrato 570.000 spettatori con il 2,4%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.856.000 spettatori pari al 22,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha raccolto una media di 4.331.000 spettatori con il 16,5%. Su Italia 1 C.S.I. Miami ha registrato 962.000 spettatori con il 3,7%. Su Rai 3 Un Posto al Sole è visto da 1.508.000 spettatori (5,9%). Su Rete 4 Ho vinto la lotteria di Capodanno ha radunato 670.000 persone (2,6%). Su La7 Uozzap! ha interessato 962.000 spettatori (3,7%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità è visto da 5.206.000 spettatori con il 22,1%. Su Canale 5, in replica, Caduta Libera ha convinto 3.173.000 spettatori con il 13,6%. Su Rai2 N.C.I.S. ha raccolto 843.000 spettatori (3,7%) nel primo episodio e 1.195.000 spettatori (4,8%) nel secondo. Su Italia 1 C.S.I. Miami è visto da 579.000 spettatori (2,4%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 1 gennaio

Su Rai 1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 329.000 spettatori (12.3%), mentre Unomattina è visto da 1.608.000 spettatori (22.6%). A seguire, la Santa Messa è seguita da 2.268.000 spettatori (20.8%) e A Sua Immagine – in onda prima e dopo l’Angelus – da 2.603.000 spettatori (20%). Su Canale 5 Tg5 Prima Pagina informa 262.000 spettatori con l’11.3% e Tg5 Mattina 869.000 spettatori con il 18%; Mattino Cinque ha raccolto 1.006.000 spettatori pari al 13.6% nella prima parte e 912.000 spettatori pari all’8.3% nella seconda parte. A seguire la Santa Messa conquista 903.000 spettatori (8.1%).

