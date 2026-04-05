Ascolti tv sabato 4 aprile: Canzonissima, Amici, Morgane 5

Ascolti tv sabato 4 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 4 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Canzonissima. Su Rai 2 Morgane 5. Su Rai 3 La pelle del mondo. Su Rete 4 Don Camillo. Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Su Italia 1 Cattivissimo me 3. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 4 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.