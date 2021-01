Ascolti tv sabato 2 gennaio: Affari tuoi, La vita è bella, Le 5 leggende

Ascolti tv sabato 2 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 2 gennaio 2021? Su Rai 1 è andato in onda lo show Affari Tuoi. Su Canale 5 il film – premio Oscar – La vita è bella. Su Rai 2 The Greatest Showman. Su Italia 1 Le 5 leggende. Su Rai 3 il documentario Fuori era primavera. Su Rete 4 Nikita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 2 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 2 gennaio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la seconda puntata di Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) ha conquistato 5.159.000 spettatori pari al 19,2% di share. Su Canale 5 La vita è bella ha raccolto davanti al video 3.372.000 spettatori con uno share del 14,3%. Su Rai 2 The Greatest Showman ha interessato 1.644.000 spettatori (6,2%). Su Italia 1 Le 5 leggende ha intrattenuto 1.142.000 spettatori (4,4%). Su Rai 3 Fuori era Primavera ha incollato 1.048.000 spettatori con il 4,3%. Su Rete 4 Nikita ha totalizzato un ascolto medio di 1.022.000 spettatori (4,3%). Su La7 Sand Wars ha registrato 491.000 spettatori con il 2,3%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.502.000 spettatori con uno share del 16,6%. Su Italia 1 C.S.I. Miami ha raccolto 1.171.000 spettatori con il 4,4%. Su Rai 3 Le Parole della Settimana ha interessato 1.306.000 spettatori (4,8%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha informato 1.381.000 persone (5,2%) nella prima parte e 1.331.000 (4,9%) nella seconda. Su La7 Uozzap ha interessato 625.000 spettatori (2,3%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità Weekend è visto da 5683.000 spettatori con il 24%. Su Canale 5, in replica, Caduta Libera Il Weekend ha convinto 3.684.000 spettatori con il 15,8%. Su Rai 2 Dribbling ha conquistato 457.000 spettatori (2%), mentre N.C.I.S. Los Angeles ha raccolto 903.000 spettatori (3,6%). Su Italia 1 C.S.I. Miami è visto da 756.000 spettatori (3,1%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 2 gennaio

Su Rai 1 Il Caffè di Raiuno dà il buongiorno a 132.000 spettatori (7.8%) nella prima parte e 435.000 spettatori (12.6%) nella seconda parte. A seguire Unomattina in Famiglia intrattiene 1.660.000 spettatori (23.4%) nella prima parte, 1.741.000 spettatori (21.3%) nella seconda parte e 1.763.000 spettatori (20.2%) nella terza parte; Buongiorno Benessere interessa 1.577.000 spettatori con il 16.9%. Su Canale 5 Tg5 Mattina informa 1.226.000 spettatori pari al 21.6%; Il quarto re raccoglie 861.000 spettatori con il 10.5%.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI

Potrebbero interessarti La vita è bella: trama, cast, colonna sonora e streaming del film su Canale 5 The Greatest Showman: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 Affari tuoi – Viva gli sposi: anticipazioni e ospiti della seconda puntata su Rai 1