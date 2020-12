Ascolti tv sabato 19 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 19 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda I Soliti Ignoti – Speciale Telethon. Su Canale 5 il film Natale a 5 stelle. Su Rai 2 la serie tv SWAT. Su Italia 1 Dragon trainer. Su Rai 3 Ricomincio da Rai Tre. Su Rete 4 IT – Una mente pericolosa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 19 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 19 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 l’appuntamento con I Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 4.413.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 invece L’album Tu si que vales ha raccolto davanti alla tv 2.836.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Rai 2 SWAT ha coinvolto 1.358.000 spettatori (5.1%) e Criminal Minds da 1.249.000 spettatori (5.2%). Su Rai 3 Ricomincio da RaiTre ha interessato 1.452.000 spettatori (5.8%), mentre su Rete 4 il film I.T. – Una mente pericolosa ha interessato 810.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Un povero ricco ha interessato 747.000 spettatori con uno share del 3%, mentre su Tv8 Miss Christmas ha appassionato 522.000 spettatori con il 2.1%. Su Nove Giallo Pantani – Tutta la Verità ha raccolto 254.000 spettatori e l’1% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.139.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 1.699.000 spettatori (6.5%). Su Italia 1 CSI Miami sigla il 4.5% con 1.165.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.346.000 telespettatori con il 5.3% nella prima parte e 1.213.000 (4.6%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.349.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 370.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 263.000 spettatori e l’1%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.400.000 spettatori (18.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.238.000 spettatori (24.1%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida segna 2.445.000 spettatori con il 13.8% di share e RiCaduta Libera ne segna 3.424.000 con il 16.3% di share.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 19 dicembre

