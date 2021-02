Ascolti tv sabato 13 febbraio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 13 febbraio 2021? Su Rai 1 è andata in onda A grande richiesta parlami d’amore. Su Canale 5 C’è Posta per te. Su Rai 2 la serie tv FBI. Su Italia 1 Cattimissimo me 3. Su Rai 3 il film Io sono Tempesta. Su Rete 4 I due superpiedi quasi piatti. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 13 febbraio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 13 febbraio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Paolo Bonolis e Maria De Filippi – C’è Posta per Te Nella serata di ieri, sabato 13 febbraio 2021, su Rai1 A Grande Richiesta – Parlami d’Amore ha conquistato 2.282.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 6.057.000 spettatori con uno share del 28.3%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.379.000 spettatori (5.3%) e Blue Bloods 1.201.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Cattivissimo me 3 ha intrattenuto 1.507.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Io sono tempesta ha incollato 1.295.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti totalizza un a.m. di 1.242.000 spettatori (5%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 704.000 spettatori con il 3.1%. Su Tv8 Un amore inaspettato segna 351.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Pietro Maso – Io ho ucciso è seguito da 288.000 spettatori con l’1.2%. Su La5 Grande Fratello Vip segna .000 spettatori (%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 4.802.000 spettatori pari al 18%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 4.513.000 spettatori con il 16.9%. Su Italia1 C.S.I. Miami ha registrato 1.303.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Le Parole della Settimana interessa 1.927.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.377.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.186.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.634.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 477.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 224.000 spettatori con lo 0.9%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.464.000 spettatori pari al 17.2%, mentre L’Eredità Weekend è visto da 4.673.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.570.000 spettatori (13.2%), mentre Caduta Libera! Il Weekend ha convinto 3.394.000 spettatori con il 15.2%. Su Rai2 Dribbling ha conquistato 437.000 spettatori (2%), mentre N.C.I.S. Los Angeles ha raccolto 895.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 700.000 spettatori (3%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.245.000 spettatori pari al 13.9%, mentre Blob segna 1.233.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 869.000 spettatori (3.6%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 174.000 spettatori (0.9%) nel primo episodio e 182.000 spettatori (0.8%) nel secondo episodio. Su Tv8 Amore infedele arriva a 190.000 spettatori con lo 0.9%. Sul Nove Riaccendiamo i Fuochi è visto da 191.000 spettatori (0.8%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 13 febbraio

