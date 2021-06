ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 9 giugno 2021? Su Rai 1 è andato in onda il film Non sposate le mie figlie. Su Canale 5 la prima puntata della nuova serie Grand Hotel – Intrighi e passioni. Su Rai 2 lo spettacolo teatrale di Max Giusti Va tutto bene. Su Italia 1 il film Hard Kill in prima visione. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 il talk Zona bianca. Su La7 Atlantide. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 9 giugno 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 9 giugno 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Non Sposate le mie Figlie ha appassionato 2.789.000 spettatori pari al 12.8 per cento. Su Canale 5 le prime due puntate di Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.763.000 spettatori pari al 10.9 per cento di share. Su Rai 2 The Show Must Go On – Va Tutto Bene con Max Giusti ha interessato 862.000 spettatori pari al 4.2 per cento di share. Su Italia 1 la prima visione di Hard Kill ha intrattenuto 1.421.000 spettatori (6.6 per cento). Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.867.000 spettatori pari ad uno share del 14.7 per cento. Su Rete 4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 762.000 spettatori con il 4.3 per cento di share. Su La7 Atlantide ha registrato 416.000 spettatori con uno share dell’1.9 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Sogno Azzurro ottiene 2.573.000 spettatori con l’11.6 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.724.000 spettatori con uno share del 16.4 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 975.000 spettatori con il 4.3 per cento. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.025.000 spettatori con il 4.6 per cento. Su Rai 3 Nuovi Eroi raccoglie 1.109.000 spettatori con il 5.3 per cento. Un Posto al Sole raccoglie 1.808.000 spettatori con l’8.1 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.066.000 individui all’ascolto (5 per cento), nella prima parte e 1.041.000 spettatori (4.6 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.750.000 spettatori (7.9 per cento).