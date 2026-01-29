Ascolti tv mercoledì 28 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 28 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Su Rai 2 Il Collegio. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Una nuova vita. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 28 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 28 gennaio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero interessa 2.519.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 Una Nuova Vita conquista 2.990.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 Ricatto d’amore intrattiene 880.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 834.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.317.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 481.000 spettatori (3.6%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 1.034.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 Champions League – Benfica-Real Madrid ottiene 756.000 spettatori (3.8%). Sul Nove Little Big Italy raduna 272.000 spettatori con l’1.9%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.496.000 spettatori (22.1%) e Affari Tuoi arriva a 4.966.000 spettatori (23.3%) dalle 20:48 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.951.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.889.000 spettatori pari al 23.1% dalle 20:48 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 490.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.051.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.158.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.497.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.080.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 799.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.783.000 spettatori (8.4%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.601.000 spettatori pari al 24.6%, mentre L’Eredità coinvolge 5.013.000 spettatori pari al 28.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 2.016.000 spettatori (15%), mentre Caduta Libera convince 2.630.000 spettatori (16.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (421.000 – 3.3%) e Il Viaggio della Torcia (320.000 – 2.3%), 9-1-1: Lone Star conquista 384.000 spettatori con il 2.4% e 9-1-1 503.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 598.000 spettatori (4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 661.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.521.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.151.000 spettatori (6.1%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 945.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.097.000 spettatori (6.4%), mentre La Promessa intrattiene 1.052.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X raduna 266.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 355.000 spettatori (2.1%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL