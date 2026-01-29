Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.496.000 spettatori (22.1%) e Affari Tuoi arriva a 4.966.000 spettatori (23.3%) dalle 20:48 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.951.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.889.000 spettatori pari al 23.1% dalle 20:48 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 490.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.051.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.158.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.497.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.080.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 799.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.783.000 spettatori (8.4%).