Ascolti tv mercoledì 16 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 16 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Non così vicino. Su Rai 3 Mi manda Raitre. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Erica – Una detective per caso. Su Italia 1 The Plane. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 16 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.