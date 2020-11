Ascolti tv mercoledì 11 novembre: Italia-Estonia, All Together Now

Ascolti tv mercoledì 11 novembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 11 novembre 2020? Su Rai 1 è andata in onda la partita amichevole dell’Italia (orfana del ct Mancini e di tanti giocatori a causa del Covid 19). Su Canale 5 il talent All Together Now – La musica è cambiata. Su Rai 2 Il sole a mezzanotte. Su Italia 1 il film Sherlock Holmes. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 invece Stasera Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 11 novembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 11 novembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 l’amichevole Italia-Estonia ha conquistato 4.162.000 spettatori pari al 15.7 per cento di share. Su Canale 5 All Together Now – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 3.289.000 spettatori pari al 16 per cento di share. Su Rai 2 Il Sole a Mezzanotte ha interessato 1.797.000 spettatori pari al 7.2 per cento di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes ha catturato l’attenzione di 1.450.000 spettatori (6.6 per cento). Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.252.000 spettatori pari ad uno share del 10.5 per cento. Su Rete 4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 886.000 spettatori con il 4.1 per cento di share. Su La7 Atlantide ha registrato 687.000 spettatori con uno share del 3.6 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

