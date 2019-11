Ascolti tv martedì 19 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 19 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Rai 1 ha proposto ai telespettatori, visto che è mancato l’appuntamento del lunedì con le repliche de Il Commissario Montalbano, Adriano Olivetti – La forza di un sogno, miniserie con protagonista sempre Luca Zingaretti nel ruolo dell’imprenditore italiano scomparso durante un viaggio in treno in Svizzera. Su Canale 5 invece Il Volo – 10 anni insieme, uno speciale per festeggiare i dieci anni di carriera del trio musicale, mentre su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata de Il Collegio.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, martedì 19 novembre?

Ascolti tv 19 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Non è stato un boom di share quello di Rai 1 con la replica della miniserie Adriano Olivetti – La Forza di un Sogno: lo sceneggiato con Luca Zingaretti ha infatti ottenuto 3.105.000 spettatori pari al 14.6% di share, un dato ben poco distante da quello di Canale5 che con il Concerto Il Volo – 10 Anni Insieme ha totalizzato 3.526.000 spettatori pari al 15.1% di share.

Su Rai2 la quinta puntata de Il Collegio 4 ha invece intrattenuto 2.530.000 spettatori (11%), mentre su Italia1 Le Iene ha appassionato 2.028.000 spettatori (12.1%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto 910.000 spettatori con il 4.1%, mentre il talk show di La7, DiMartedì ha visto 1.310.000 spettatori con uno share del 5.9% e quello di Rete4 Fuori dal Coro 1.114.000 con il 5.5% di share.

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.318.000 spettatori con il 20.2%, mentre Canale5 con Striscia la Notizia 4.606.000 spettatori con uno share del 17.5%.

Su Rai2 Tg2 Post ha invece interessato 1.062.000 spettatori (4%), mentre su Italia1 CSI Miami 4 è piaciuto a 1.352.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 That’s Amore ha appassionato 1.154.000 spettatori (4.7%), mentre Un Posto al Sole è stato seguito da 1.806.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha avuto un pubblico di 1.448.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 1.232.000 spettatori (4.7%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha intrattenuto 1.940.000 spettatori (7.5%)

Potrebbero interessarti A 30 anni dalla morte di Leonardo Sciascia RaiPlay omaggia lo scrittore con una programmazione dedicata Il Signore degli Anelli, la serie tv rinnovata già per una seconda stagione La casa di carta, arriva uno spin-off dedicato a un personaggio amatissimo

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato un ascolto di 3.592.000 spettatori (20.5%), mentre L’Eredità ha raccolto 5.115.000 spettatori (24.3%). Su Canale5 Conto alla Rovescia ha è invece stato seguito da 3.301.000 spettatori (19%) nella presentazione di quattordici minuti e 4.214.000 spettatori (20.3%) nel programma vero e proprio.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI