Ascolti tv lunedì 8 dicembre: Sandokan, Grande Fratello, Fast X
Ascolti tv lunedì 8 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 8 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Sandokan. Su Rai 2 1917. Su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello. Su Italia 1 Fast X. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 8 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 8 dicembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Sandokan ha interessato 4.424.000 spettatori pari al 27.6% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 1917 intrattiene 458.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 Fast X incolla davanti al video 911.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 932.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 557.000 spettatori (4.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 911.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 676.000 spettatori (4.2%). Sul Nove Little Big Italy raduna 365.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 Un uomo tranquillo fa sintonizzare 314.000 spettatori (1.7%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.906.000 spettatori (20.2%) e Affari Tuoi arriva a 4.569.000 spettatori (22.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (.000 – %), La Ruota della Fortuna raccoglie .000 spettatori pari al %. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 466.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.256.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.061.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.314.000 spettatori (6.4%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.106.000 spettatori pari al 21.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.146.000 spettatori pari al 24.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto .000 spettatori (%), mentre Caduta Libera ha convinto .000 spettatori (%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (343.000 – 2.5%), Road to Milano-Cortina 2026 conquista 223.000 spettatori con l’1.4%, mentre 9-1-1: Lone Star è visto da 313.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia1 Grande Fratello segna 467.000 spettatori (3.3%) e Studio Aperto Mag sigla 451.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 757.000 spettatori (4.3%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.