Ascolti tv lunedì 8 dicembre: Sandokan, Grande Fratello, Fast X

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.106.000 spettatori pari al 21.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.146.000 spettatori pari al 24.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto .000 spettatori (%), mentre Caduta Libera ha convinto .000 spettatori (%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (343.000 – 2.5%), Road to Milano-Cortina 2026 conquista 223.000 spettatori con l’1.4%, mentre 9-1-1: Lone Star è visto da 313.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia1 Grande Fratello segna 467.000 spettatori (3.3%) e Studio Aperto Mag sigla 451.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 757.000 spettatori (4.3%).