ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 22 giugno 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la replica del quarto episodio de Il giovane Montalbano. Su Canale 5 invece il film del 2010, Robin Hood, interpretato da Russel Crowe. Su Rai 2 Un matrimonio da favola. Su Rete 4 il programma di Porro, Quarta Repubblica. Su Rai 3 Le verità nascoste. Su Italia 1 Fuga da Reuma Park con Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 22 giugno 2020?

Ascolti tv 22 giugno 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Il Giovane Montalbano ha conquistato 4.828.000 spettatori pari al 22.5 per cento di share. Su Canale 5 Robin Hood ha raccolto davanti al video 1.784.000 spettatori pari al 10 per cento di share. Su Rai 2 Un Matrimonio da Favola ha interessato 1.136.000 spettatori pari al 4.9 per cento di share. Su Italia 1 Fuga da Reuma Park ha intrattenuto 982.000 spettatori (4.4 per cento). Su Rai 3 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 898.000 spettatori pari ad uno share del 4 per cento. Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.076.000 spettatori con il 6.1 per cento di share. Su La7 Fuga da Alcatraz ha registrato 717.000 spettatori con uno share del 3.3 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la prima tv de Soliti Ignoti ottiene 4.838.000 spettatori con il 20.9 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.749.000 spettatori con uno share del 16 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 900.000 spettatori con il 3.8 per cento. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.014.000 spettatori con il 4.4 per cento. Su Rai 3 Geo – Vacanze Italiane raccoglie 557.000 spettatori con il 2.5 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.113.000 individui all’ascolto (5.1 per cento), nella prima parte, e 1.099.000 spettatori (4.7 per cento), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.591.000 spettatori (6.8 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 2.133.000 spettatori (17.9 per cento) mentre L’Eredità ha raccolto 3.328.000 spettatori (21 per cento). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 1.563.000 spettatori (13.7 per cento) mentre Avanti un Altro ha interessato 2.565.000 spettatori (16.9 per cento).

