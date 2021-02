Ascolti tv lunedì 22 febbraio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 22 febbraio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Su Rai 2 NCIS. Su Italia 1 il film The Transporter Legacy. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 invece Quarta Repubblica. Su La7 il film Black Rain. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 22 febbraio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 22 febbraio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 la fiction Il Commissario Ricciardi ha conquistato 5.816.000 spettatori pari al 23,88% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.572.000 spettatori pari al 20,68% di share. Su Rai 2 TG2 Post ha interessato 667.000 spettatori pari al 2,46% di share. A seguire un episodio di 9-1-1 segna 239.000 spettatori pari all’1,03%. Su Italia 1 The Transporter Legacy ha intrattenuto 1.419.000 spettatori (5,7%). Su Rai 3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.339.000 spettatori pari ad uno share del 5,32%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 1.041.000 spettatori con il 5,44% di share. Su La7 Speciale Atlantide ha registrato 462.000 spettatori con uno share dell’1,77%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha ottenuto 4.958.000 spettatori con il 17,76%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.587.000 spettatori con uno share del 16,43%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1.258.000 spettatori con il 4,56%. Su Rai 3 Che Succ3de? ha raccolto 1.564.000 spettatori con il 5,85%. Un Posto al Sole ha raccolto 1.790.000 spettatori con il 6.38%. Su Rete 4 Stasera Italia ha informato 1.427.000 persone (5,26%) nella prima parte e 1.266.000 (4,49%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.132.000 spettatori (7,61%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.736.000 spettatori (20,77%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.108.000 spettatori (23,48%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.336.000 spettatori (13,76%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.634.000 spettatori (17,29%). Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raccolto 614.000 spettatori (3,11%), NCIS ha segnato 1.098.000 spettatori (4,47%). Su Italia 1 il daytime di Amici di Maria De Filippi ha raccolto 802.000 spettatori con il 4,14%. CSI: Miami ha ottenuto 735.000 spettatori (3,1%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 22 febbraio

Notizia in aggiornamento…

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL E SHARE

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip: le nomination, i nominati di oggi (22 febbraio) Grande Fratello Vip, eliminati oggi: chi è stato eliminato? Black Rain – Pioggia sporca: tutto quello che c’è da sapere sul film