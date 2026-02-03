TV
Ascolti tv lunedì 2 febbraio: La preside, Zelig, Taken – La vendetta
Ascolti tv lunedì 2 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 2 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda La preside. Su Rai 2 John Wick 3. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Zelig. Su Italia 1 Taken – La vendetta. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 2 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 2 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 La Preside interessa 4.633.000 spettatori pari al 27.3% di share dalle 21:50 alle 23:43. Su Canale5 Zelig 30 conquista 2.623.000 spettatori con uno share del 20.6% dalle 21:59 alle 00:59. Su Rai2 John Wick 3 – Parabellum intrattiene 442.000 spettatori pari al 2.4%. Su Italia1 Taken – La vendetta incolla davanti al video 1.014.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.012.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 700.000 spettatori (5.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 825.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 379.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Alive – I Sopravvissuti delle Ande raduna 221.000 spettatori con l’1.5%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.299.000 spettatori (21.1%) e Affari Tuoi arriva a 5.261.000 spettatori (24.7%) dalle 20:48 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.157.000 – 20.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.367.000 spettatori pari al 25.3% dalle 20:45 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 418.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.190.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.197.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.424.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.145.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 1.000.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.773.000 spettatori (8.3%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.646.000 spettatori pari al 25.3%, mentre L’Eredità coinvolge 4.971.000 spettatori pari al 28.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.942.000 spettatori (14.9%), mentre Caduta Libera convince 2.789.000 spettatori (17.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (480.000 – 3.7%) e Il Viaggio della Torcia (328.000 – 2.5%), Road to Milano-Cortina 2026 conquista 266.000 spettatori con l’1.7%, mentre 9-1-1 è seguito da 485.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 497.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 672.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.440.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.081.000 spettatori (5.6%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 833.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.001.000 spettatori (5.8%), mentre La Promessa intrattiene 987.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X raduna 231.000 spettatori pari all’1.5%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.