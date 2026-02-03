Ascolti tv lunedì 2 febbraio: La preside, Zelig, Taken – La vendetta

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.299.000 spettatori (21.1%) e Affari Tuoi arriva a 5.261.000 spettatori (24.7%) dalle 20:48 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.157.000 – 20.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.367.000 spettatori pari al 25.3% dalle 20:45 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 418.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.190.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.197.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.424.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.145.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 1.000.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.773.000 spettatori (8.3%).