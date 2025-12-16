TV
Ascolti tv lunedì 15 dicembre: Sandokan, Grande Fratello, Quarta Repubblica
Ascolti tv lunedì 15 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 15 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Sandokan. Su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello. Su Italia 1 Ambulance. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 15 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 15 dicembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Sandokan ha interessato 4.282.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 1.777.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney intrattiene 343.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia1 Ambulance incolla davanti al video 770.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.198.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 546.000 spettatori (4.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 758.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene 500.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Little Big Italy raduna 394.000 spettatori con il 2.2%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.937.000 spettatori (19.6%) e Affari Tuoi arriva a 4.925.000 spettatori (23.4%) dalle 20:49 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.168.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.175.000 spettatori pari al 24.8% dalle 20:46 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 453.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.116.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 970.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.396.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 841.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 733.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.644.000 spettatori (7.8%)
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.382.000 spettatori pari al 23.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.668.000 spettatori pari al 27.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.023.000 spettatori (15.7%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.729.000 spettatori (17.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (373.000 – 2.9%), Road to Milano-Cortina 2026 conquista 171.000 spettatori con l’1.1%, mentre 9-1-1 registra 424.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 Grande Fratello segna 306.000 spettatori (2.2%) e Studio Aperto Mag sigla 291.000 spettatori (1.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 691.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.378.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 1.017.000 spettatori (5.4%), mentre Nuovi Eroi sigla 890.000 spettatori (4.5%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.