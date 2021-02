Ascolti tv giovedì 4 febbraio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 4 febbraio 2021? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 6. Su Canale 5 invece il film Come un gatto in tangenziale. Su Rai 2 The Equalizer 2. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021. Su Rai 3 lo speciale del Tg3 sul Governo Draghi. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Sky Uno ha invece trasmesso Masterchef 10. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 4 febbraio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 4 febbraio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato 5.702.000 spettatori pari al 23.5 per cento di share. Su Canale 5 Come un gatto in tangenziale ha incollato davanti al video 2.208.000 spettatori con uno share del 9.5 per cento. Su Rai 2 The Equalizer 2 – Sena perdono ha interessato 1.946.000 spettatori (7.8 per cento). Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha raccolto 1.538.000 spettatori pari al 7.8 per cento. Su Rai 3 Speciale Tg3 – Missione Draghi è seguito da 703.000 spettatori con il 2.7 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.136.000 spettatori (5.9 per cento). Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.275.000 spettatori con il 6.7 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 4.986.000 spettatori pari al 18.2 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.231.000 spettatori con il 15.4 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.180.000 spettatori (4.3 per cento). Su Italia 1 C.S.I. Miami conquista 1.338.000 spettatori con il 4.9 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? è visto da 1.691.000 spettatori (6.5 per cento) e Un Posto al Sole da 1.854.000 spettatori (6.8 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.548.000 individui all’ascolto (5.8 per cento) nella prima parte e 1.435.000 (5.2 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.597.000 spettatori (9.5 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.267.000 spettatori pari al 18.4 per cento, mentre L’Eredità è visto da 4.770.000 spettatori con il 22.3 per cento. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.504.000 spettatori (14.4 per cento), mentre Caduta Libera ha convinto 3.717.000 spettatori con il 17.7 per cento.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 4 febbraio

Su Rai 1 Unomattina Prima Pagina ha dato il buongiorno a 605.000 spettatori (13.4 per cento), mentre Unomattina è visto da 963.000 spettatori (15.6 per cento). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 915.000 spettatori (16.2 per cento). Su Canale 5 Tg5 Prima Pagina informa 577.000 spettatori con il 16.5 per cento e Tg5 Mattina 1.237.000 spettatori con il 19.7 per cento; Mattino Cinque ha raccolto 1.053.000 spettatori pari al 17.1 per cento nella prima parte e 965.000 spettatori pari al 17.1 per cento nella seconda parte.

