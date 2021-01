Ascolti tv giovedì 31 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 31 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda in onda lo show di Capodanno, L’anno che verrà. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 2020. Su Rai 2 Alvin Superstar 3. Su Italia 1 Indipendence Day. Su Rai 3 il grande Circo. Su Rete 4 invece What Woman Want. Su La7 Propaganda Live. Su Sky Uno Masterchef 10. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 31 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 31 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1, L’Anno che Verrà ha ottenuto, dalle 21:01 alle 00:54, 8.152.000 spettatori pari al 33.9% di share, mentre dalle 00:54 alle 1:59, ha registrato 3.857.000 e il 31%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip – Happy New Year ha conquistato, dalle 20:51 alle 1:39, 2.899.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai 2, invece, Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può ha ottenuto 598.000 spettatori (2.4%), mentre su Italia 1 Indipendence Day ha raccolto 978.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rai 3 il Festival del Circo di Montecarlo è stato seguito da 2.335.000 spettatori con il 9.3%. Su Rete 4 What Women Want – Quello che le donne vogliono registra un a.m. di 688.000 spettatori (2.8%). Su La7 Propaganda Live – Speciale Capodanno 2020 ha totalizzato 1.440.000 spettatori con il 6.5%. Su Tv8 Cirque du Soleil segna 291.000 spettatori (1.2%). Sul Nove La maschera di ferro è invece seguito da 329.000 spettatori con l’1.3%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica è stato seguito da 7.443.000 spettatori (31.7%) su Rai 1, 3.575.000 (15.2%) su Canale 5, 1.056.000 (4.5%), su Rai2, 1.045.000 (4.4%), su Rai3, 1.045.000 (4.4%) e 499.000 (2.1%) su Rete 4. Su Tv8 4 Ristoranti è stato visto da 363.000 spettatori pari all’1.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha invece raccolto 326.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato un ascolto medio di 3.188.000 spettatori pari al 16.8%, mentre L’Eredità è stata vista da 4.887.000 spettatori con il 23.3%. Su Canale 5, la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha ottenuto 1.977.000 spettatori (10.5%), mentre Caduta Libera ha conquistato 3.039.000 spettatori con il 14.6%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 è stato seguito da 725.000 spettatori (3.6%), mentre N.C.I.S. ha raccolto 904.000 spettatori (4.1%). Su Italia 1 Mars Attacks ha registrato 774.000 spettatori (3.4%). Su Rai 3 Tg Regione alle 19.35 ha informato 3.345.000 spettatori pari al 15.6%, mentre Blob registra 1.210.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ottiene 757.000 spettatori (3.4%). Su La7 The Good Wife ha ottenuto 273.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 319.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi d’Italia ha registrato 249.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Little Big Italy ottiene 291.000 spettatori pari all’1.4%.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 31 dicembre

Su Rai 1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 443.000 spettatori (12%), mentre Unomattina è seguito da 1.438.000 spettatori (19.7%). La prima parte di Storie Italiane è stata vista da 1.322.000 spettatori (17.5%). Su Canale 5 Tg5 Prima Pagina informa 464.000 spettatori con il 15.6% e Tg5 Mattina 1.188.000 con il 19.3%; Un Natale di mille colori ha ottenuto 589.000 spettatori pari al 7.9%. Su Rai 2 Radio2 Social Club è seguito da 387.000 spettatori (5.2%), mentre Tg2 Dossier ottiene 234.000 spettatori (3.1%). Su Italia 1 il primo episodio di God Friended Me registra un ascolto di 208.000 spettatori (2.7%), mentre il secondo episodio è visto da 257.000 spettatori (3.3%). Su Rai 3 Barabba viene seguito da 248.000 spettatori pari al 3.3%. A seguire Er più – Storia d’amore e di coltello ottiene 228.000 spettatori con il 2.7%. Su Rete 4 Il pistolero ha ottenuto 199.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 150.000 spettatori (3.7%) e Early Edition – Ultime dal Cielo di 111.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Innamorarsi sul ghiaccio è visto da 185.000 spettatori (2.2%).

