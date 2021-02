Ascolti tv giovedì 25 febbraio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 25 febbraio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la penultima puntata di Che Dio ci aiuti 6. Su Canale 5 il film Che bella giornata. Su Rai 2 Robin Hood – L’origine della leggenda. Su Italia 1 La Pupa e il secchione e viceversa 2021. Su Rai 3 Lui è peggio di me. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 invece Piazzapulita. Infine su Sky Uno Masterchef 10. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 25 febbraio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 25 febbraio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato 5.492.000 spettatori pari al 22,7% di share. Su Canale 5 il film Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.909.000 spettatori pari all’8,2% di share. Su Rai 2 Robin Hood – L’Origine della Leggenda ha interessato 1.028.000 spettatori pari al 4,1% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di 1.379.000 spettatori (7,4%). Su Rai 3 Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 895.000 spettatori pari ad uno share del 3,7%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha totalizzato un ascolto medio di 990.000 spettatori con il 5,3% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.153.000 spettatori con uno share del 6,1%. Su TV8 il match di Europa League Milan-Stella Rossa ha segnato il 6,8% con 1.809.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.927.000 spettatori con il 17,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.727.000 spettatori con uno share del 13,5%. Su Rai 2 Tg2 Post ha segnato il 3,5% con 965.000 spettatori. Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.290.000 spettatori con il 4,7%. Su Rai 3 Che Succ3de? ha convinto 1.423.000 spettatori pari al 5,4% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.783.000 spettatori pari al 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia ha informato 1.313.000 persone (5%) nella prima parte e 1.074.000 (3,9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.127.000 spettatori (7,8%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha giocato con 4.864.000 spettatori (22,7%). Su Canale 5 Caduta Libera ha appassionato 3.551.000 con il 17,1% di share. Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raccolto 564.000 spettatori (2,9%) e NCIS 1.044.000 (4,3%). Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi ha segnato il 3,7% con 711.000 spettatori e CSI Miami il 3,2% con 806.000 spettatori.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 25 febbraio

Notizia in aggiornamento

