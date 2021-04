Ascolti tv giovedì 22 aprile 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 22 aprile 2021? Su Rai 1 è andata in onda una puntata di Un passo dal cielo 6. Su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Su Rai 2 l’approfondimento Anni 20. Su Italia 1 il film Security. Su Rai 3 la nuova stagione di Amore criminale con Veronica Pivetti. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 22 aprile 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 22 aprile 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Nella serata di ieri, giovedì 22 aprile 2021, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani è stata vista da 4.952.000 spettatori pari al 21.6%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.13 – L’Isola dei Famosi 15 è stata seguita da 2.838.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 435.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Security ha intrattenuto 1.389.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 il ritorno di Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.205.000 spettatori pari ad uno share del 4.9% (presentazione dalle 21.19 alle 21.30: 772.000 – 2.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.148.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.050.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Tv8 The Amazing Spiderman 2 – Il Potere di Electro segna 294.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove E io Non Pago ha raccolto 304 .000 spettatori con l’1.3%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti è stato seguito da 5.057.000 spettatori con il 19%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha raccolto una media di 4.643.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 925.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.190.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.586.000 spettatori con il 6.3%. Un Posto al Sole raccoglie 1.810.000 spettatori con il 6.8%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.400.000 individui all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 1.323.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.896.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 521.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha registrato 564.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 è stata seguita da 2.866.000 spettatori (18.4%) mentre L’Eredità ha registrato 4.409.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.439.000 spettatori (16.5%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.681.000 spettatori (19.6%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 431.000 spettatori (2.5%), NCIS segna 967.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 675.000 spettatori con il 3.9%. CSI ha ottenuto 597.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.046.000 spettatori con il 14.6%. Blob segna 1.252.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 915.000 individui all’ascolto (4.1%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 124.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 ha raccolto 320.000 spettatori con l’1.5.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 22 aprile

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina è stata vista da 528.000 telespettatori con l’11.3% mentre Uno Mattina a registrato 1.084.000 spettatori con il 17.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.032.000 spettatori (17.7%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.207.000 spettatori (19.4%), nella prima parte, 1.071.000 spettatori (18.4%) nella seconda parte e 965.000 spettatori (16.4%) nei Saluti di 6 minuti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 271.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia 1 CSI Miami ottiene un ascolto di 183.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Buongiorno Regione raggiunge 987.000 spettatori con il 16.5%. Agorà convince 583.000 spettatori pari al 9.4% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 344.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 141.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 166.000 spettatori con il 3.7%, nelle News, e 235.000 spettatori con il 3.7%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break sono stati 278.000 spettatori pari al 4.7%. Su Tv8 Ogni Mattina ha registrato 37.000 spettatori con lo 0.6%.

