Ascolti tv giovedì 11 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 11 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Un professore 3. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Concerto Fiorella Mannoia – Una nessuna centomila. Su Italia 1 The Flash. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 11 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 11 dicembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Un Professore 3 ha interessato 3.397.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Una Nessuna Centomila ha conquistato 1.773.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 751.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia1 The Flash incolla davanti al video 676.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 898.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 781.000 spettatori (6.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 857.000 spettatori e il 4.7%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.730.000 spettatori (19.7%) e Affari Tuoi arriva a 4.629.000 spettatori (22.6%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.120.000 – 21.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.422.000 spettatori pari al 26.6% dalle 20:47 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 491.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.138.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.161.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.480.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 997.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 695.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.555.000 spettatori (7.7%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.102.000 spettatori pari al 22.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.317.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.093.000 spettatori (16.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.754.000 spettatori (18.1%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (357.000 – 2.8%), 9-1-1: Lone Star conquista 249.000 spettatori con l’1.7% e 9-1-1 368.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 Grande Fratello segna 323.000 spettatori (2.4%) e Studio Aperto Mag sigla 268.000 spettatori (1.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 644.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.520.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 1.091.000 spettatori (6%), mentre Nuovi Eroi sigla 930.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 10 Minuti interessa 868.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 980.000 spettatori (5.4%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
