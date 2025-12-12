Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.730.000 spettatori (19.7%) e Affari Tuoi arriva a 4.629.000 spettatori (22.6%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.120.000 – 21.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.422.000 spettatori pari al 26.6% dalle 20:47 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 491.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.138.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.161.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.480.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 997.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 695.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.555.000 spettatori (7.7%).