Ascolti tv domenica 9 maggio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 9 maggio 2021? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de La compagnia del Cigno 2. Su Canale 5 Avanti un altro pure di sera. Su Rai 2 The Rookie. Su Italia 1 Tata Matilda e il grande botto. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 12 anni schiavo. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 9 maggio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 9 maggio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 3.424.000 spettatori pari al 15.4 per cento di share. Su Canale 5 Avanti Un Altro Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.439.000 spettatori pari all’11.5 per cento di share. Su Rai 2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.160.000 spettatori (4.7 per cento) mentre Bull ha ottenuto 1.049.000 spettatori (4.3 per cento). Su Italia 1 Tata Matilda e il grande botto ha intrattenuto 981.000 spettatori con il 4.4 per cento di share. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.392.000 spettatori (9.8 per cento). Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.737.000 spettatori (8.4 per cento). Su Rete 4 12 Anni Schiavo è stato visto da 579.000 spettatori con il 3 per cento di share. Su La7 Non è L’Arena ha interessato 1.337.000 spettatori con il 5.5 per cento nella prima parte, il 7.6 per cento nella seconda parte.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha raccolto 4.500.000 spettatori con il 18.5 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.964.000 spettatori con il 12.3 per cento. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 972.000 spettatori (4.1 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 992.000 spettatori con il 4.3 per cento nella prima parte e 981.000 spettatori con il 4 per cento nella seconda parte.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.430.000 spettatori (17.3 per cento) mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.637.000 spettatori (21.3 per cento). Su Canale 5 Avanti Il Primo segna 1.850.000 spettatori (13.6 per cento) mentre Avanti un Altro raccoglie 2.763000 spettatori (16.6 per cento). Su Rai 2 Novantesimo Minuto ha appassionato 656.000 spettatori (4.9 per cento) nella prima parte e 917.000 spettatori (5.6 per cento) nella seconda parte.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 9 maggio

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 366.000 spettatori con il 16.1 per cento nella presentazione, 802.000 spettatori con il 19.8 per cento nella prima parte, 1.725.000 spettatori con il 24.8 per cento nella seconda parte e 1.583.000 spettatori con il 22.5 per cento nella terza parte. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.870.000 spettatori pari ad uno share del 22.3 per cento.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL