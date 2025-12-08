Ascolti tv domenica 7 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 7 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Lady Machbet alla Scala. Su Rai 2 Improvvisamente a Natale mi sposo. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Zelig on. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 7 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.