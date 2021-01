Ascolti tv domenica 17 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 17 gennaio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Mina Settembre. Su Canale 5 LIVE – Non è la D’Urso. Su Rai 2 la serie tv 911. Su Italia 1 il film I fantastici 4. Su Rai 3 il programma di Fabio Fazio Che tempo che fa. Su Rete 4 Il piccolo Lord. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 17 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 17 gennaio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 la prima puntata di Mina Settembre ha conquistato 5.836.000 spettatori pari al 22.6 per cento di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.995.000 spettatori con uno share dell’11 per cento. Su Rai 2 9-1-1 ha interessato 1.217.000 spettatori (4.4 per cento). Su Italia 1 Fantastic 4 – I fantastici 4 ha intrattenuto 1.319.000 spettatori (5 per cento). Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha incollato 2.243.000 spettatori con l’8.1 per cento, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.365.000 spettatori con il 7.3 per cento. Su Rete 4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 1.097.000 spettatori (4.5 per cento). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.544.000 spettatori con il 5.6 per cento nella prima parte e 889.000 spettatori con il 6.2 per cento nella seconda parte.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 5.164.000 spettatori pari al 18.1 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.469.000 spettatori con il 12.1 per cento. Su Italia 1 C.S.I. Miami ha registrato 1.170.000 spettatori con il 4.2 per cento. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.781.000 spettatori (6.6 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.331.000 individui all’ascolto (4.8 per cento) nella prima parte e 1.166.000 spettatori (4.1 per cento) nella seconda parte.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 17 gennaio

