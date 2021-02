Ascolti tv domenica 14 febbraio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 14 febbraio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Mina Settembre. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso. Su Rai 2 la fiction 911. Su Italia 1 il film Justice League. Su Rai 3 Che tempo che fa di Fabio Fazio. Su Rete 4 il film Colette. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 14 febbraio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 14 febbraio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 l’ultima puntata di Mina Settembre ha conquistato 6.546.000 spettatori pari al 26.4 per cento di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.038.000 spettatori pari al 12 per cento di share. Su Rai 2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.181.000 spettatori (4.3 per cento) nel primo episodio e di 1.051.000 spettatori (3.9 per cento) nel secondo. Su Italia 1 Justice League ha intrattenuto 1.576.000 spettatori con il 6.4 per cento di share. Su Rai 3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.712.000 spettatori pari ad uno share del 10 per cento e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.446.000 (7.8 per cento). Su Rete 4 Colette – Un’Amica più forte di tutto è stato visto da 592.000 spettatori con il 2.6 per cento di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.6 per cento con 1.484.000 spettatori nella prima parte e il 7.1 per cento con 990.000 spettatori nella seconda.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il 18 per cento con 4.977.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.490.000 spettatori con uno share del 12.6 per cento. Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 1.333.000 spettatori (4.9 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.230.000 spettatori nella prima parte (4.5 per cento) e a 1.058.000 (3.8 per cento) nella seconda.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.403.000 spettatori (16.4 per cento) e L’Eredità 4.811.000 spettatori (20.5 per cento) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – I Protagonisti segna 2.440.000 spettatori con il 12 per cento di share e RiCaduta Libera 3.565.000 (15.5 per cento). Su Rai 2 Novantesimo Minuto informa 1.017.000 spettatori (5.1 per cento) nella prima parte e 1.246.000 spettatori (5.5 per cento) nella seconda.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 14 febbraio

